Dortmund waarschuwt Man United: Sancho niet te koop

Borussia Dortmund heeft grote plannen met Jadon Sancho. De Duitsers zijn niet van plan om het Engelse talent te verkopen.

Sancho is bezig aan een uitstekend seizoen in de . In 25 competitieduels van BVB scoorde hij acht keer en liet hij tien keer het scoren aan een teamgenoot over. Met zijn spel heeft de 18-jarige vleugelspeler zich in de kijker gespeeld bij onder meer .



Volgens Michael Zorc hoeven de Engelsen zich komende zomer echter niet te melden. "Ik wil geen prijskaartje aan Jadon hangen. Maar ik kan wel zeggen dat het zelfs voor de grootste club ter wereld lastig zal worden om hem over te nemen", sprak de directeur van tegen Sport Bild. "Jadon speelt volgend seizoen in Dortmund."



De Duitse topclub kon Sancho in de zomer van 2017 overnemen van Manchester, omdat hij meer speelminuten wilde maken. In zijn eerste jaar in Duitsland kwam hij twaalf keer in actie, maar deze jaargang is hij dus een vaste waarde. De drievoudig Engels international maakte 1718 speelminuten in het eerste elftal. Slechts vier spelers van Dortmund stonden langer op het veld.



Sancho lijkt de goede keuze te hebben gemaakt om Engeland te verlaten. Ter illustratie: zijn leeftijdgenoot Phil Foden moest dit seizoen genoegen nemen met slechts 219 minuten in de hoofdmacht van City. Borussia Dortmund, dat in punten gelijk staat met koploper , speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen .