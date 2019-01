Dortmund neemt afscheid van Kagawa; koopoptie van 1,6 miljoen euro

Shinji Kagawa gaat aan de slag in Turkije.

De 29-jarige aanvallende middenvelder is aangekomen op het vliegveld van Istanbul en zal het seizoen op huurbasis afmaken bij Besiktas. Volgens diverse Turkse media kunnen De Zwarte Adelaars hem in de zomer voor 1,6 miljoen euro definitief overnemen van Borussia Dortmund.

De 29-jarige Kagawa keerde in de zomer van 2014 terug bij die Borussen , nadat hij twee jaar voor Manchester United had gevoetbald. De 95-voudig international van Japan is echter al een tijdje niet meer zeker van een basisplaats en dit seizoen kwam hij slechts vier keer in actie in het elftal van trainer Lucien Favre.



Kagawa werd ook in verband gebracht met clubs als AS Monaco, Hannover 96 en Girondins Bordeaux, maar gaat dus aan de slag bij Besiktas. Daar wordt hij ploeggenoot van onder anderen Oguzhan Özyakup en Jeremain Lens. In november liet Kagawa in een interview met Nikkan Sports al weten 'zo snel mogelijk een oplossing' te willen vinden.



"Een manier is om het team te veranderen. Ik wil mijn omgeving veranderingen en ook de uitdaging. Ik heb voor Dortmund en Manchester United gespeeld. Het maakt niet uit naar welk land ik ga, ik zal niet vrezen", sprak Kagawa, wiens contract bij Borussia Dortmund nog tot de zomer van 2020 doorloopt.