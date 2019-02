Dortmund mist Reus in CL-wedstrijd tegen Tottenham

Borussia Dortmund verwacht dat Marco Reus niet op tijd fit zal zijn voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Beide teams ontmoeten elkaar woensdag in de achtste finales op Wembley. Reus liep afgelopen dinsdag een spierblessure op toen Dortmund in de DFB Pokal werd uitgeschakeld door Werder Bremen. De Duitser miste daardoor zaterdag al de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim, die na een 3-0 voorsprong in een gelijkspel eindigde.



Ruhrnachrichten vroeg directeur Michael Zorc wanneer besloten wordt of Reus tegen de Spurs kan meedoen. "Ik denk dat dat op korte termijn gebeurt. Maar ik verwacht niet dat hij voor woensdag op miraculeuze wijze geneest", aldus Zorc. De 29-jarige Reus was dit seizoen al goed voor dertien goals en negen assists in negentien competitieduels. In de Champions League miste hij maar één poulewedstrijd.



Borussia Dortmund heeft na de remise tegen Hoffenheim nog vijf punten voorsprong op titelconcurrent Bayern München. Na de heenwedstrijd tegen Tottenham speelt BVB tegen Nürnberg, Bayer Leverkusen en FC Augsburg. Daarna is op dinsdag 5 maart de return tegen de Engelsen. Dortmund haalde in 2016/17 voor het laatst de kwartfinales, waarin AS Monaco te sterk was.