Dortmund mist aanvoerder in Champions League en cruciale fase van titelrace

Borussia Dortmund werd dinsdagavond door Werder Bremen uit het toernooi om de DFB-Pokal gekegeld.

Dat is niet de enige domper die die Borussen over hebben gehouden aan deze wedstrijd. Aanvoerder Marco Reus haalde het einde van dit treffen namelijk niet en een dag later is duidelijk geworden dat hij geruime tijd aan de kant zal staan.

Dortmund laat woensdag via de officiële kanalen weten dat de spelmaker een spierblessure heeft opgelopen. De verwachting is dat Reus een aantal weken nodig heeft om te herstellen en de Duitse club laat weten dat hij er waarschijnlijk een maand uit zal liggen.

Lees beneden verder

Voor trainer Lucien Favre zal dit nieuws aankomen als een dreun, aangezien Dortmund net voor een cruciale fase van het seizoen staat. BVB heeft zich weer in de Duitse titelrace weten te mengen en de achterstand op koploper bedraagt momenteel drie punten. Bovendien speelt de ploeg later deze maand in de achtste finales van de tegen Paris Saint-Germain.

Meer teams

Reus mist naar verwachting de -duels met , , en , plus de heenwedstrijd tegen op dinsdag 18 februari.

Begin maart staan ook de return tegen de Fransen en de competitiewedstrijden tegen en op het programma en het is nog maar de vraag of hij dan weer van de partij zal zijn.