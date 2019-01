'Dortmund heeft 42 miljoen euro over voor opvolger Pulisic'

Borussia Dortmund heeft in Thorgan Hazard een opvolger in het vizier voor Christian Pulisic, die na dit seizoen naar Chelsea vertrekt.

Dortmund bereikte eerder deze maand met Chelsea een akkoord over een bedrag van 64 miljoen euro en Thorgan Hazard zou de Amerikaan moeten opvolgen. Volgens BILD is Borussia Dortmund al met Borussia Mönchengladbach in onderhandeling over de Belgische vleugelaanvaller.



Pulisic wordt tot het einde van het seizoen nog door Borussia Dortmund gehuurd van Chelsea. Toch zijn die Borussen van plan om een groot deel van de ontvangen transfersom direct weer te investeren. BVB zou een bedrag van 42 miljoen euro overhebben voor Hazard, die trainer Lucien Favre nog kent uit hun gezamenlijke tijd bij Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen bevinden zich in een lastige spagaat als het om Hazard gaat.



De vleugelaanvaller heeft nog een contract tot medio 2020 en is voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen. Het is dus een behoorlijk risico als Mönchengladbach besluit om nu een torenhoog bedrag te laten lopen, terwijl Hazard over anderhalf jaar zomaar transfervrij zou kunnen zijn. BILD noemt een transfer naar Dortmund van Hazard 'de meest realistische optie'.



"Borussia Dortmund en Bayern München zijn allebei grote clubs. Dortmund speelt doorgaans erg goed voetbal, terwijl Bayern terug naar boven wil. Ik kan nu alleen niet al teveel over andere clubs zeggen, aangezien ik met Gladbach heb afgesproken om me volledig op de tweede seizoenshelft te focussen", zegt Hazard, die voor de winterstop goed was voor twaalf doelpunten en zeven assists in negentien wedstrijden. "Alles is mogelijk. Het zou voor iedereen fantastisch zijn als we met Gladbach de Champions League weten te bereiken."