Dortmund betaalt 25 miljoen en haalt speler met topsnelheid van 35 km/u

Nico Schulz is speler van Borussia Dortmund, zo maakt de Duitse topclub dinsdagochtend via de officiële kanalen bekend.

De verdediger komt over van TSG en heeft tot medio 2024 getekend bij BVB. De achtvoudig Duits international is volgens diverse media voor circa 25 miljoen euro gehaald.



Sportdirektor Michael Zorc laat via de site van Dortmund weten verheugd te zijn met de komst van Schulz. "Nico is een verdediger die de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Net als het Duitse nationale team zullen we veel profijt hebben van zijn fysieke kwaliteiten, tempo, dynamiek en vechtlust", zo klinkt het.

Schulz was vorig seizoen volgens de gegevens van Dortmund een van de snelste spelers in de met een topsnelheid van bijna 35 kilometer per uur. Hij was in het seizoen 2018/19 betrokken bij in totaal zeven doelpunten (1 doelpunt, 6 assists). Schulz werkte bij al samen met Lucien Favre, de huidige coach van Dortmund."Borussia Dortmund is een echte topclub. Het is een ploeg dat mijn soort voetbal speelt, het past bij mijn stijl. Ik ben ervan overtuigd dat ik het team kan helpen met mijn manier van spelen. Ik denk dat we samen geweldige dingen kunnen bereiken", zo besluit de 26-jarige verdediger, die eerder ook jarenlang actief was bij .