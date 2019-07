Dortmund accepteert verlies van acht miljoen euro in deal met Eintracht

Sebastian Rode keert definitief terug bij Eintracht Frankfurt.

Die Adler huurden de 28-jarige middenvelder in de tweede helft van het afgelopen seizoen al van en beide clubs maken zaterdagmiddag via de officiële kanalen beken dat de overstap permanent is gemaakt.

BVB incasseert naar verluidt een bedrag van vier miljoen euro voor Rode. Dortmund moet daardoor forse investering afschrijven, aangezien Rode drie jaar geleden nog voor twaalf miljoen werd opgepikt bij .

De voormalig jeugdinternational van Duitsland slaagde er in het Signal Iduna Park echter nooit in om uit te groeien tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot slechts 22 optredens in het geel-zwart.

Eintracht is echter wel tevreden over Rode, die eerder al vier jaar voor de club speelde en in het afgelopen halfjaar twaalf keer in actie kwam in de .

"We hebben allemaal gezien welke waarde Sebastian toe kan voegen aan ons team. Sinds hij in de winter hierheen is gekomen, is het team er op belangrijke gebieden op vooruitgegaan", legt technisch directeur Fredi Bobic uit.

"Hij is ook een jongen uit de regio en we hebben altijd gezegd dat we zulke spelers aan de club willen binden. Dat dit nu gelukt is, laat zien dat we een volgende stap in onze ontwikkeling aan het zetten zijn."

Rode heeft een vijfjarig contract gesigneerd bij zijn nieuwe werkgever.