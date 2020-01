'Doorbraak in zaak Gareth Bale; transfer op deadline day lonkt'

Gareth Bale verkast op deadline day mogelijk naar Tottenham Hotspur.

The Times meldt vrijdagochtend dat er 'een doorbraak' is in de onderhandelingen tussen de club uit Londen en .

De exacte details zijn nog niet bekend bij de krant, maar men stelt dat het zeer goed mogelijk is dat Bale vandaag nog verkast.

Volgens The Times is het vertrouwen bij Tottenham groot inzake het binnenhalen van Bale. De kwaliteitskrant rept niet over de details van een mogelijke deal.

Waarschijnlijk zal het salaris van Bale bij de Koninklijke van circa 600.000 euro per week nog wel een struikelblok vormen. Eerder werd al gemeld dat Tottenham en Real aan het onderhandelen zijn over een transfer van Bale.

Naar verluidt is voorzitter Daniel Levy afgereisd naar Spanje om te praten met Florentino Pérez, president van Real. Het is onduidelijk of het in eerste instantie om een huurovereenkomst gaat of dat de dertigjarige aanvaller een directe transfer maakt.

Mocht Bale de overstap maken, dan krijgt hij in Londen te maken met onder anderen Steven Bergwijn, die deze week inruilde voor the Spurs.

Zinédine Zidane wilde vrijdag in aanloop naar het duel met op de persconferentie niets kwijt over een vermeend vertrek van Bale. "Gareth is nu bij ons en ik reken op hem", aldus de Franse trainer, geciteerd door de Spaanse media.

"Ik denk nu niet aan de mogelijkheid dat hij ons zou kunnen verlaten." Bale ligt momenteel tot de zomer van 2022 vast bij Real.