'Doorbraak in onderhandelingen over Pogba door relatief lage eisen'

Paul Pogba krijgt in januari toch zijn gewenste vertrek bij Manchester United, zo weet Tuttosport te melden.

Volgens de Italiaanse krant bestaat er een doorbraak in de onderhandelingen tussen the Red Devils en . Indien la Vecchia Signora zestig miljoen euro én Emre Can op tafel legt, is naar verluidt bereid om in januari al afscheid te nemen van Pogba.

Het bericht vanuit Italië staat in contrast met de eerdere geruchten dat Manchester United in januari geenszins van plan zou zijn om Pogba te laten gaan. De Franse middenvelder wordt al langer gelinkt aan een vertrek uit Engeland en voornamelijk zou al een tijd buitengewoon geïnteresseerd zijn. De Koninklijke was afgelopen zomer al in de markt voor Pogba, maar destijds hield Manchester United zijn poot stijf met een exorbitant hoge vraagprijs.



Engelse media wisten te melden dat Manchester United in januari 165 miljoen verlangt voor Pogba, maar de eisen van de Engelse topclub zouden volgens Tuttosport dus aanmerkelijk lager liggen.

Pogba heeft in Manchester nog een contract tot medio 2021 en kwam in de eerste seizoenshelft door een slepende enkelblessure amper in actie, waardoor hij deze jaargang tot dusver pas zeven wedstrijden speelde. Afgelopen weekeinde maakte Pogba in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen als invaller zijn rentree bij Manchester United.



Pogba zou naar verluidt openstaan voor een terugkeer bij Juventus, de club die hij in de zomer van 2016 voor een bedrag van 105 miljoen achter zich liet voor Manchester United. Desondanks benadrukte manager Ole Gunnar Solskjaer afgelopen week dat er geen winterse transfer voor Pogba zit aan te komen. "Hij wordt niet verkocht in januari", liet de Noorse manager in duidelijke bewoordingen weten.