Door racisme ontsierd duel met Engeland kost Bulgaarse bondscoach de kop

Krasimir Balakov is niet langer de bondscoach van Bulgarije.

De 53-jarige oefenmeester heeft na het door racisme ontsierde EK-kwalificatieduel met Engeland (0-6) ontslag genomen, zo melden verschillende Bulgaarse media en Sky Sports. De keuzeheer van Bulgarije baarde na de wedstrijd tegen Engeland opzien door te stellen dat hij de racistische geluiden niet had gehoord en dat de Engelsen een ‘groter racismeprobleem’ hebben.

Er werd de voorbije tijd al gespeculeerd over het vertrek van Balakov en hij zou nu zijn ontslag hebben ingediend, wat betekent dat er na een aantal maanden een einde komt aan zijn bondscoachschap. De 53-jarige oefenmeester trad afgelopen zomer in dienst als keuzeheer bij de Bulgaarse nationale ploeg, als opvolger van Petar Hubchev. Balakov werkte eerder voor onder meer Grasshopper Club Zurich, FC Sankt Gallen, Hajduk Split, 1.FC Kaiserslautern en FC Litex Lovetch, alvorens hij aan de slag ging als bondscoach van Bulgarije.

Lees beneden verder

Tijdens het met 0-6 verloren duel met Engeland waren er vanaf de tribune apengeluiden richting de donkere spelers te horen, terwijl verschillende fans ook de nazigroet brachten. “Ik heb de liederen waar jij op doelt persoonlijk niet gehoord", zo reageerde Balakov na afloop. “Ik zag wel dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde. Maar het wangedrag kwam niet alleen van de Bulgaarse fans, ook de Engelse supporters gedroegen zich slecht met hun gefluit en geschreeuw tijdens ons volkslied en met hun woorden richting onze spelers in de tweede helft. Dat vind ik onacceptabel.”

In een reactie op Facebook zwakte Balakov later zijn uitspraken af. “Ik veroordeel dit gedrag ten zeerste en wijs racisme af als een vorm van gedrag dat in strijd is met de moderne menselijke omgangsvormen. Dit is een vooroordeel dat stamt uit het verleden en voor altijd moet worden uitgebannen. Ik wil dit heel duidelijk gezegd hebben: gezien het feit dat er beledigingen van dergelijke aard zijn geweest, bied ik als bondscoach van de nationale ploeg van Bulgarije mijn excuses aan de Engelse spelers aan en aan iedereen die hierdoor is gekwetst.”

De gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tegen Engeland hebben een behoorlijke impact op de Bulgaarse voetbalbond. Naast Balakov, is ook de gehele directie opgestapt. Borislav Mihaylov, president van de Bulgaarse voetbalbond, legde zijn functie neer, evenals vice-president Yordan Letchkov. Laatstgenoemde moet volgens de Bulgaarse media wel eerst een opvolger voor de vertrokken Balakov zien te vinden.