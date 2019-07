Door FIFA uitverkozen Miedema kan in voetsporen van Martens treden

Vivianne Miedema maakt kans op de titel Speelster van het Jaar, zo heeft de FIFA woensdag naar buiten gebracht.

De aanvalster van de neemt het in de 'The Best'-verkiezing op tegen onder meer Megan Rapinoe, Alex Morgan, Rose Lavelle en Julie Ertz.

Het viertal was met de Verenigde Staten in de WK-finale met 2-0 te sterk voor Nederland. Miedema stond in 2017 ook al op de shortlist, maar toen ging Lieke Martens er met de prijs vandoor.

Miedema heeft een uiterst succesvol seizoen achter de rug bij , dat in Engeland de landstitel opeiste. Op het WK Vrouwen in Frankrijk kwam de 22-jarige aanvalster uiteindelijk tot drie doelpunten, waardoor ze zich met 61 treffers tot topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen kroonde. Miedema nam de titel over van Manon Melis, die met 59 doelpunten lange tijd de topscorerslijst aanvoerde.

Voor Miedema komt de concurrentie niet alleen uit de Verenigde Staten. Ook Lucy Bronze en Ellen White (Engeland), Caroline Graham Hansen en Ada Hegerberg (Noorwegen), Amandine Henry en Wendie Renard (Frankrijk) en Sam Kerr (Australië) zijn genomineerd door de FIFA, dat een 12-koppige shortlist heeft samengesteld.

De stembussen gaan woensdag open en op 23 september wordt in Milaan de winnaar wereldkundig gemaakt tijdens de FIFA Awards-show.

De FIFA liet eerder deze woensdag weten dat bondscoach Sarina Wiegman is genomineerd in de categorie Trainer van het Jaar. Wiegman loodste de Oranje Leeuwinnen onlangs als regerend Europees kampioen naar de tweede plaats op het WK.

Concurrentie is er van onder meer Phil Neville, bondscoach van Engeland, Jill Ellis, die Team USA naar de wereldtitel leidde en Reynold Pedros, de coach van die vorig jaar de prijs in de wacht sleepte.