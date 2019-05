"Door een zo'n jaar loopt Ajax tien jaar voor op PSV en Feyenoord"

Ajax slaat dit jaar een gigantische slag ten opzichte van PSV en Feyenoord, zo concluderen René van der Gijp en Dick Advocaat.

De twee zijn bij Veronica als analist aangeschoven voor de wedstrijd van tegen . Als de Amsterdammers zich woensdagavond plaatsen voor de finale van de , komen de inkomsten uit Europees voetbal neer op 107,5 miljoen euro. Bovendien kan de club rekenen op een aantal grote uitgaande transfers.

Frenkie de Jong gaat voor maximaal 86 miljoen euro en Matthijs de Ligt lijkt in elk geval onhoudbaar voor Ajax. Van der Gijp voorspelt dat Hakim Ziyech ook vertrekt, evenals David Neres 'als er een goede aanbieding komt'. Hij denkt dat Ajax de komende tien jaar niet meer zo ver zal komen in de Champions League. "Maar weet je wat het is: door één zo'n jaar loop je tien jaar voor op en . Die gaan dat niet meer inhalen."



"PSV moet ook de keuze gaan maken: vinden we Nick Viergever, Jorrit Hendrix en Daniel Schwaab goed genoeg?", voegt Van der Gijp daaraan toe bij Veronica. Advocaat vindt ook dat er 'iets' moet gaan gebeuren bij PSV. "Ajax wordt het van Nederland. Ik weet niet of Feyenoord het kan, maar bij PSV zitten veel grote bedrijven die zich zullen moeten roeren. Dat zou goed voor Nederland zijn."



De trainer van is lovend over de rol van Erik ten Hag in het succes van Ajax. Hij geeft aan dat Ten Hag 'heel wat' over zich heen kreeg aan het begin van het seizoen. "Hij begon bij een nieuwe club, kende de spelers niet zo goed en werkte op een ander niveau. Nu heeft hij te maken met spelers met een eigen mening, etcetera. Het kost tijd om dat goed neer te zetten. Ik vind dat hij het uitstekend gedaan heeft. Hij is altijd zichzelf gebleven. Dat vind ik heel knap."