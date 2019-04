Door Bayern, PSG en Arsenal begeerde Pépé gaat 'zeker' weg bij Lille

De international van Ivoorkust geldt dit seizoen als een absolute smaakmaker in de Ligue 1 en hij heeft daarmee de interesse van topclubs gewekt.

-directeur Gerard Lopez zegt dat hij er 'zeker' van is dat Nicoloas Pépé na het einde van dit seizoen gaat vertrekken bij Lille. De 23-jarige vleugelaanvaller scoorde al achttien keer in de Franse competitie en wordt onder meer begeerd door competitiegenoot Paris Saint-Germain, dat zondag de tegenstander is.

Trainer Cristophe Galtier geeft aan dat hij er goed zou passen en ook -oefenmeester bekent fan te zijn van de sterspeler vna Lille. "Hij heeft veel kwaliteit met zijn snelheid en kracht. Hij is vastberaden rondom het doelgebied en is altijd gevaarlijk."

en worden ook genoemd als mogelijke bestemmingen en Lopez denkt niet dat hij een vertrek kan voorkomen. "Deze zomer gaan we denk ik vier of vijf spelers verkopen", stelt de directeur, die aangeeft dat hij niet meer uitblinkers van de stuntploeg wil laten gaan.

Lille staat verrassend tweede en die opmars gaat in de zomer zijn tol eisen, aldus Lopez. "Ik weet zeker dat Pépé gaat vertrekken. Hij nadert een prijsklasse waarin wij hem niet meer kunnen behouden. Hij moet nu zelf een keuze gaan maken voor zijn carrière en ik denk dat hij goede opties heeft."