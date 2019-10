Donyell Malen siert voorpagina in Spanje: "Een exorbitante vraagprijs"

Donyell Malen staat maandag op de voorpagina van de meest verkochte sportkrant van Catalonië.

Apuesta Malen, zo schrijft Sport , vrij vertaald: wedden op Malen. Het is geen geheim dat op zoek is naar 'een nummer negen' voor komend seizoen; een aanvaller die op lange termijn het takenpakket van Luis Suárez kan overnemen. Daar was Luka Jovic eerder voor in beeld, maar de aanvaller kon de Catalanen naar verluidt niet overtuigen en uiteindelijk tekende de Serviër een contract met .

Sport verzekert dat Malen nu de meeste aandacht van alle kandidaten heeft getrokken. De aanvaller van zou volgens het dagblad op een selecte en kleine lijst van spelers staan die de technische afdeling van Barcelona nauwlettend volgt. Dat was afgelopen seizoen overigens al het geval, maar de stormachtige ontwikkeling van de twintigjarige Oranje-international dit seizoen is ook in het Camp Nou niet onopgemerkt gebleven. Malen is deze voetbaljaargang meermaals door scouts van de Catalanen bekeken.

Lees beneden verder

Malen wordt nu gezien als 'een ideale aanvulling' voor Suárez, maar op den duur moet hij de rol van de 32-jarige Uruguayaan overnemen. Sport schrijft maandag dat Barcelona op de hoogte is van alle contractuele ins en outs van Malen en dat men ervan overtuigd is dat PSV bereid is om de aanvaller van de hand te doen, zij het tegen een hoog bedrag. De vraagprijs van zestig miljoen euro die eerder in Engeland de ronde deed, wordt door de Catalaanse krant als 'exorbitant' omschreven én als 'het gevolg van het gebrek aan doelpuntenmakers op de transfermarkt' gezien.

Dat de belangen van Malen door Mino Raiola worden behartigd, is volgens Sport geen enkel probleem. De relatie tussen Barcelona en de Italiaanse Nederlander is volledig hersteld, ondanks de stroeve onderhandelingen over Matthijs de Ligt.

Raiola heeft goede contacten met de technische afdeling van Barcelona en beseft naar verluidt ook dat de Catalaanse club een geweldige optie zou zijn op het juiste moment. De aanvaller ondertekende in augustus een nieuw contract met PSV tot medio 2024.