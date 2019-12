Donyell Malen in onzekerheid: "Ik lig er maanden uit, dat is een feit"

Donyell Malen heeft nog altijd geen duidelijkheid over de duur van het herstel van zijn knieblessure.

De -spits raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen en staat voorlopig aan de kant. Malen laat op de clubwebsite van de Eindhovenaren weten dat pas in januari duidelijk wordt hoe lang hij daadwerkelijk aan de kant staat.

"Er is schade", zo laat Malen weten via het clubkanaal. "De knie moet nu rustig worden, zoals dat heet. Dat duurt enkele weken. Dan meld ik me bij een specialist die met mij en PSV het behandelingsplan opstelt."

Afhankelijk van het plan kan een schatting gemaakt worden over de duur van de afwezigheid van de aanvaller. "Ik lig er maanden uit. Dat is een feit. In januari kunnen we inschatten om hoeveel maanden het ongeveer gaat."



Het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf schreven eerder deze maand dat Malen naar verwachting vier maanden nodig zou hebben om volledig te herstellen. De spits raakte in de tweede helft van het duel in De Kuip geblesseerd.

Hij wilde een tackle van Fer ontwijken, maar verloor daardoor zijn evenwicht en kwam akelig terecht. Fer leek de bal te spelen aan de zijkant van het strafschopgebied van Feyenoord.

Het was meteen duidelijk dat de topscorer van de , goed voor elf doelpunten dit seizoen, de strijd moest staken in Rotterdam.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Malen werd getroffen door blessureleed. De jonge aanvaller liep eind oktober een enkelblessure op en moest toen ongeveer een maand toekijken.

Bondscoach Ronald Koeman zal de herstelperiode van Malen nauwlettend in de gaten houden. Naar verwachting moet de keuzeheer het op het EK stellen zonder Memphis Depay, die eveneens zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Het is onduidelijk of de aanvalsleider van Oranje erbij kan zijn op EURO 2020.

