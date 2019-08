Donyell Malen heeft duidelijke favoriet voor Europa League-loting

Donyell Malen beleeft mooie weken bij PSV.

Eerder werd de aanvaller door bondscoach Ronald Koeman ook al opgenomen in de voorselectie van het en donderdagavond bereikte hij met zijn club de groepsfase van de . Apollon Limasol werd met 0-4 verslagen; Malen scoorde twee keer.

"Dat is heel lekker", reageert de spits van voor de camera van Veronica . "Als aanvaller wil je gewoon scoren en dat is nu twee keer gelukt en zelfs nog een of twee assists."

Malen werd gevraagd of hij veel druk ervaart om te moeten scoren. "Je speelt bij PSV, een topclub in Nederland. Druk is er altijd, je moet goed presteren, ook in dit soort wedstrijden voor Europees voetbal. Dat is niet alleen voor mij als spits, maar voor het hele team."

De twintigjarige aanvaller heeft een duidelijke voorkeur wat betreft de Europa League-loting, die vrijdagmiddag plaatsvindt. " zit in de Europa League", weet Malen, die tussen 2015 en 2017 in de jeugdopleiding zat van the Gunners . "Dat zou wel iets moois zijn voor mij. Ik niet zeggen dat we ze zomaar verslaan, maar het is gewoon een mooie wedstrijd om te spelen en om ons daaraan te meten."

Malen hoopt vrijdag te horen om definitief geselecteerd te worden voor Oranje, maar de voorselectie maakt hem al 'heel trots'. "Ik bedoel: Oranje is iets waar je als kind van droomt. Nu ik bij de voorselectie zit vind ik dat al iets. We zullen zien wat er gebeurt. Ik ben heel benieuwd, maar wacht gewoon af. Wat ik al zei: als ik erbij zit, zou dat heel mooi zijn. Maar als ik er niet bij zit, is het een mooie motivatie om het wel te bereiken. Dan werken we weer vooruit."