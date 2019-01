"Donny was dan voor vijftig miljoen naar Duitsland gegaan"

Donny van de Beek heeft een goede band met Sjaak Swart en die band gaat veel verder dan een normale zaakwaarnemer-voetballer-relatie.

De levende legende van Ajax behartigt sinds ongeveer zes jaar de belangen van de 21-jarige middenvelder en inmiddels voelen de twee zich meer familie van elkaar. Het ouderlijk huis van Van de Beek stond in Nijkerkerveen en Swart stelde meteen voor dat de tiener in zijn huis kon slapen. "Door de drukte op de weg moest ik er soms om zes uur ’s ochtends uit en kwam ik ’s avonds tussen tien en elf uur thuis", legt Van de Beek uit.



"Voor een jonge sportman is dat niet goed. Toen heb ik hem aangeboden bij mij te komen slapen, zodat hij fit en uitgeslapen aan de aftrap kon staan", vertelt Swart woensdag in De Telegraaf . Van de Beek wordt in huize Swart altijd in de watten gelegd. "Het is nu iets minder, omdat we vaak op de club ontbijten", reageert de middenvelder van Ajax. "Dan rijd ik na een bakkie thee en een cracker naar Ajax. Voor de avond neem ik weleens een visje of Thais eten mee voor Sjaak en Andrea."



Swart zorgde in het verleden ook goed voor onder meer Rafael van der Vaart, John Heitinga, Jan Vertonghen, Wesley Sneijder, Davy Klaassen en Toby Alderweireld. "Wat Donny van hen onderscheidt, is dat hij ook vaak bij mij thuiskomt. In de voorbereiding op wedstrijden. Eigenlijk heb ik dat verder alleen gehad met Johan Neeskens en later Sören Lerby." Van de Beek gaat rond elf uur ’s avonds slapen. "Sjaak laat mij er vrij in. We kijken wat televisie. Ik heb Sjaak aan het darts-kijken gekregen. Vond-ie niets, maar inmiddels vindt-ie het wel mooi om te zien."



"We ouwehoeren veel over voetbal, over de details, hoe ik moet lopen, aanbieden, wedstrijdsituaties terughalen, wat ik beter had kunnen of moeten doen." Swart is blij dat de situatie van zijn pupil onder Erik ten Hag is veranderd en weet dat een buitenlandse transfer op een dag aan de orde zal zijn. "Had Donny die kans in München tegen Bayern afgemaakt, dan was hij voor vijftig miljoen euro naar Duitsland vertrokken. Donny moet de keus maken. Ik kan hem adviseren en als Ajacied zie ik hem het liefst bij Ajax blijven. Maar na zo’n honderd Eredivisie-duels is Donny klaar voor een volgende stap in zijn carrière."