"Donny van de Beek zal altijd naar Sergio Ramos kunnen toetrekken"

Donny van de Beek staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid.

Met een overstap naar de Koninklijke zou de 22-jarige middenvelder in de voetsporen van een aantal landgenoten treden. Een van hen is Royston Drenthe, die in 2007 verruilde voor de Spaanse hoofdstad.

"Het zal impact op hem hebben als hij naar dat grote Real gaat", voorspelt Drenthe in gesprek met De Telegraaf . De 32-jarige vleugelverdediger annex middenvelder herinnert zich de hectiek rond zijn komst, daar duizenden mensen hem stonden op te wachten op het vliegveld. "Er zat een kwart stadion vol bij de presentatie, voor Cristiano Ronaldo het hele stadion. Jongens als Van Nistelrooij, Guti en Salgado vingen mij en andere jonge jongens als Higuaín destijds op. Maar hij zal toch zijn eigen hachie moeten redden, al zullen er natuurlijk mensen zijn die hem begeleiden vanuit de club."



Drenthe kent uit zijn tijd bij Sergio Ramos en Marcelo nog goed. "Ik weet natuurlijk niet hoe de Sergio van nu is, maar Donny zal altijd naar hem kunnen toetrekken. Hij is iemand die toen al altijd de kant van de spelers koos, dat zal als aanvoerder nu helemaal zo zijn", zegt de enkelvoudig international van Oranje, die bij in het bezit is van een aflopend contract. "Enorm mooi voor Donny, ik ken hem alleen van tv, van dat laatste mooie jaar bij , een heel goede voetballer."



"Weet je, kunnen voetballen zonder druk is het mooiste wat er is, maar als je de druk het van je wint... Ik zat daar ook in dat schuitje, dacht hoezo kom ik er niet uit? Dat is niet voor iedereen weggelegd", stelt Drenthe. "Ik ken Donny natuurlijk niet, maar het zou mooi zijn als hij dat aankan. Hoe groot hij Ajax in Nederland vond; hij gaat bijna niet kunnen begrijpen hoe enorm Real is. Hij is de eerste die het zou kunnen navertellen na Rafa, Wesley, Huntelaar en ik."