'Donny van de Beek verkast pas in 2020 naar Real Madrid'

Donny van de Beek moet zijn droomtransfer naar Real Madrid uitstellen, zo bericht Mundo Deportivo zaterdagochtend.

De Spaanse krant claimt dat de Ajacied vermoedelijk nog een jaar in Amsterdam blijft omdat de Koninklijke wacht met het aantrekken van de middenvelder, omdat er eerst spelers moeten worden verkocht.

Naar verluidt heeft Van de Beek al een persoonlijk akkoord bereikt met Real, wat gewoon blijft staan tot het zover is, aldus Mundo Deportivo. Real zou ook op de goede weg zijn met , nu een overeenkomst rond de 55 miljoen euro in de pijpleiding lijkt te zitten.

Een transfer vóór 2 september 23,59 uur is overigens niet helemaal aangesloten, want het is mogelijk dat Real tijdig spelers kan lozen. Ook een transfer in de winterse transferperiode wordt genoemd, al is dat dan afhankelijk van de prestaties in LaLiga en de .

Trainer Zinédine Zidane ziet Van de Beek graag komen, maar blijft een voorkeur houden voor Paul Pogba. De Fransman lijkt niet te mogen vertrekken bij , want die club kan geen vervanger meer aantrekken nu de Engelse markt al gesloten is.

Toch zou Zidane de hoop nog niet hebben opgegeven, terwijl de club ook pogingen onderneemt om Neymar over te nemen van , waardoor een transfer van Van de Beek in financieel opzicht onhaalbaar zou worden.