Donny van de Beek geniet: "Ik wist dat Hakim hem mee zou geven"

Een doelpunt van Donny van de Beek gaf dinsdagavond de doorslag bij de eerste halve finale van de Champions League.

De middenvelder maakte na een kwartier al de enige treffer in het Stadion. Van de Beek was na afloop van mening dat er meer in had gezeten. "Er was meer uit te halen in de tweede helft, maar we hebben een prima uitgangspositie", oordeelde de middenvelder.

"David Neres kreeg een kwartier voor tijd nog een goede kans op 0-2", doelde Van de Beek bij Veronica op de inzet van de Braziliaan op de paal, na 77 minuten. "Thuis moeten we het afmaken. Het wordt nog een heel pittige wedstrijd in de ArenA, die we goed moeten voorbereiden. Maar met ons eigen publiek erachter krijgen we woensdag zeker een enorme boost om de finale te halen. We hebben een goed tactisch plan nodig, zodat we thuis weer zo kunnen voetballen als vandaag in het eerste half uur."



Van de Beek vond vooral in de eerste dertig minuten heel goed. "Maar in de tweede helft hadden we het lastig na een tactische omzetting van Tottenham waar we moeite mee hadden", verwees Van de Beek naar het feit dat de thuisploeg met vier in plaats van vijf verdedigers ging spelen. "De tweede helft werd het dan ook echt een slag, we konden niet meer ons eigen spel spelen."



Tottenham kon de openingsgoal van Van de Beek echter niet wegpoetsen. "Hij leek wel een beetje op die goal tegen , ja", lachte de middenvelder. "Toen schoot Hakim Ziyech en kreeg ik hem voor mijn voeten, nu wist ik dat hij hem mee zou gaan geven. Dat gebeurde en ik wachtte tot de keeper lag. Toen kon ik hem in de hoek schieten."