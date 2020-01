Domper op bekersucces Liverpool: "Ze zeggen dat het er slecht uitziet"

Liverpool plaatste zich zondag ten koste van stadsgenoot Everton voor de vierde ronde van het FA Cup-toernooi (1-0).

Manager Jürgen Klopp besloot zijn elftal flink om te gooien voor het bekerduel, maar dat werd the Reds uiteindelijk niet fataal door een schitterend doelpunt in de tweede helft van de achttienjarige Curtis Jones.

Domper op het bekersucces van is de blessure van James Milner. De routinier was één van de weinige ervaren krachten die door Klopp van stal was gehaald voor het bekerduel, maar de 34-jarige middenvelder speelde uiteindelijk slechts negen minuten.

Een spierblessure maakte vroegtijdig een einde aan de wedstrijd van Milner, die als linksback was begonnen. "Hij heeft veel pijn, ze (de leden van de medische staf, red.) zeggen dat het er slecht uitziet", vertelt Klopp na afloop tegenover diverse Engelse media.

Klopp baalt van het geblesseerd uitvallen van Milner, temeer omdat de ervaren Engelsman samen met Joe Gomez de enige speler was die ook in de laatste wedstrijd van Liverpool, afgelopen donderdag in competitieverband tegen Sheffield United (2-0 overwinning), van de partij was.

"Van alle spelers vandaag startten slechts twee van hen ook in de vorige wedstrijd. Eén van hen is geblesseerd geraakt. Het is de situatie waarin we momenteel zitten", verzucht Klopp.

"Dat is de reden waarom veel managers hun elftal omgooien. Het heeft niets te maken met de , het is de timing", vervolgt de Duitse oefenmeester van Liverpool. Toch overheerst het positieve gevoel bij Klopp, die heeft genoten van het spel van zijn overwegend jonge manschappen.

"Het is erg belangrijk dat de jonge jongens geleerd hebben hoe we spelen. Dat heb ik vandaag gezien. Ik heb de jongens gezegd dat ze trots moeten zijn op hun prestatie: het was exceptioneel."

Klopp heeft onder meer mooie woorden over voor Jones, die in de tweede helft uitgroeide tot matchwinner met een prachtig schot van afstand. Toch vindt de manager dat ook andere jonge talenten lof verdienen voor hun spel van vandaag.

"Het was een sensationeel doelpunt. Hij is een uitstekende speler, maar waarom praat niemand over Chirivella, Larouci en Williams? Moeten zij ook scoren om besproken te worden?"