Dolenthousiaste Rafael van der Vaart tipt Ajax 'rechtsbenige Hakim Ziyech'

Mike Trésor Ndayishimiye blonk dit weekeinde andermaal uit voor Willem II.

De van gehuurde middenvelder speelde zaterdagavond een puike wedstrijd tegen (1-3 overwinning) en bekroonde dat uiteindelijk met een schitterend doelpunt van grote afstand. Volgens Rafael van der Vaart zou Ndayishimiye absoluut niet misstaan in de Nederlandse top.

won zaterdagavond verrassend bij AZ en is daardoor nu de nieuwe nummer drie van de . Het doelpunt dat Ndayishimiye maakte in het AFAS Stadion, een knal van ongeveer 25 meter bijna uit stand geschoten, heeft grote indruk gemaakt op Van der Vaart.

"Jeetjemina zeg hé. Dit is gewoon talent, hè. Je moet gewoon je mond houden en hier een paar keer naar kijken", becommentarieert de oud-middenvelder van onder meer en de prachttreffer van Ndayishimiye zondagavond bij Studio Voetbal.

Van der Vaart zag Ndayishimiye tegen AZ ook een aantal keer 'goed wegdraaien'. "Daaraan zie je dat die jongen heel veel inzicht heeft. Hij doet me een beetje denken aan een rechtsbenige Ziyech", stelt de analist. "Elke bal gaat ook naar hem en hij beweegt meteen door."

Ndayishimiye wordt momenteel door Willem II gehuurd van NEC, maar de Tilburgse club heeft een optie tot koop op de twintigjarige Belg. Het zou Van der Vaart echter verbazen als Ndayishimiye ook volgend seizoen actief is voor Willem II.

"Ajax kan hem zo nemen, hoor. Honderd procent", zegt de analist, die wel denkt dat Ndayishimiye in eerste instantie 'rustig gebracht moet worden' bij de Amsterdamse club.

Van der Vaart vindt het lastig om in te schatten hoe het Ndayishimiye zou vergaan op een hoger niveau. "Maar wat ik aan hem kan zien, is dat hij schijt aan alles heeft. Hij wil gewoon die bal hebben. Ik vind het wel lekker als je zo'n speler in je ploeg hebt."

Tafelgenoot Pierre van Hooijdonk vraagt zich hardop af Ndayishimiye niet 'perfect' bij zou passen. "Jij zegt dat je hem nog even rustig moet brengen, maar bij PSV kan die meteen terecht", beargumenteert de oud-spits.

"Daar kan die inderdaad gelijk naartoe. Ik vind het heerlijke speler. PSV en ook zijn inderdaad goede opties", repliceert Van der Vaart tot slot.