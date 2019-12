Dolend Watford gaat na 85 dagen opnieuw voor nieuwe trainer

De wegen van Quique Sánchez Flores en Watford scheiden opnieuw.

De hekkensluiter van de Premier League maakt zondag bekend dat de oefenmeester is ontslagen, na een dienstverband van slechts 85 dagen. Sánchez Flores, die al eerder in dienst van the Hornets was, was nog geen drie maanden geleden de opvolger van Javi Gracia.

"Quique is een man met een geweldige integriteit en het was duidelijk hoe graag hij wilde dat zijn aanstelling een positieve impact zou hebben, maar de recente resultaten hebben in onze beslissing de boventoon gevoerd", verklaart voorzitter Scott Duxbury via de officiële kanalen.

"De aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer is nabij." Engelse media noemen Chris Hughton als mogelijke nieuwe manager op Vicarage Road.

Sánchez Flores, die in 2015/16 al voor de selectie stond, werd op 7 september aangesteld als vervanger van zijn landgenoot Gracia. Onder zijn leiding werd slechts één van de tien duels in de Premier League in winst omgezet, de ontmoeting met Norwich City.

Het dieptepunt was de 8-0 nederlaag tegen . In de vierde ronde van de EFL Cup bleek ook een maatje te groot.

, dat zaterdag met 2-1 bij verloor, heeft slechts acht punten na veertien duels en staat zes punten onder de rode streep. Sinds het vertrek van Gianfranco Zola in december 2013 had Watford liefst negen managers, inclusief tweemaal Sánchez Flores.

Gracia stond 21 maanden voor de selectie en daarma was hij de eerste trainer sinds Zola die meer dan een volledig seizoen op de bank van Watford zat.