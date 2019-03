'Dolend Schalke 04 denkt aan 'Notplan' met Nederlandse interim-coach'

De wegen van Schalke 04 en Domenico Tedesco scheiden een dezer dagen, zo verwacht BILD.

Volgens de maandageditie van de Duitse krant zal de 33-jarige oefenmeester zeer spoedig verantwoordelijk worden gehouden voor de sportieve malaise van de voorbije weken. De club uit Gelsenkirchen overleefde weliswaar de groepsfase van de Champions League, maar presteert in eigen land bijzonder teleurstellend.

Schalke, dat in het eerste achtste finale-duel met Manchester City met 2-3 onderuitging, verloor zaterdag met 0-4 van Fortuna Düsseldorf en is op een veertiende stek in de Bundesliga terug te vinden. Slechts één van de laatste acht officiële duels werd in winst omgezet en dus staat Tedesco meer dan ooit onder druk. BILD schrijft dat het bestuur achter de schermen met Notpläne bezig is indien men inderdaad tot ontslag overgaat.



Eén van de opties is oud-voetballer Mike Büskens de rest van het seizoen voor de selectie zetten, met assistent-trainer Seppo Eichkorn naast hem. Dat deed hij in 2008 en 2009 ook al. Binnen het bestuur pleit men echter ook voor de tijdelijke aanstelling van Huub Stevens. De Nederlander, die tot de raad van toezicht van de club behoort, zat tussen 1996 en 2002 én van 2011 tot 2012 op de bank van die Königsblauen , waar hij groot aanzien geniet.



BILD schrijft dat Stevens, 65 jaar, bereid zou zijn om voor Schalke een uitzondering te maken en zijn trainersloopbaan toch nieuw leven in te willen blazen. Dat betekent echter wel dat hij zijn bestuurlijke functie tijdelijk moet laten. Marco Rose wordt gezien als de ideale trainer voor komend seizoen. De coach van Red Bull Salzburg is echter ook in beeld bij TSG Hoffenheim, dat Julian Nagelsmann naar RB Leipzig ziet vertrekken.