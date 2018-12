Dolberg piekt op laatste moment: "Mijn beste wedstrijd van 2018"

Kasper Dolberg heeft een wisselvallig kalenderjaar op positieve wijze afgesloten.

De spits van Ajax was zondag een van de uitblinkers tijdens de 1-3 zege op FC Utrecht: hij opende na dertien minuten de score en veroorzaakte ook de strafschop waar de 0-2 uit viel. "Dit was mijn beste wedstrijd van 2018", concludeert de Deen in De Telegraaf .

Na balverlies van Utrecht lag het in de veertiende minuut achterin volledig open bij Utrecht. Het was drie tegen twee in het voordeel van Ajax; Dolberg vond Daley Blind, kreeg de bal terug en zocht op zijn gemak de hoek uit. "Het was een geweldige beslissing van Daley om mij de bal terug te geven", lacht Dolberg, die aangeeft zich nu al te verheugen op het moment dat de winterstop voorbij is. Hoewel 'iedereen' behoefte heeft aan vakantie, is hij erop gebrand om te laten zien wat hij kan.



In het seizoen 2016/17 maakte Dolberg onder Peter Bosz grote indruk bij Ajax. In dat voetbaljaar was hij goed voor 23 doelpunten en 8 assists in 48 wedstrijden voor Ajax, maar die vorm hervond Dolberg daarna niet meer. Hij kampte in het kalenderjaar 2018 met twee zware blessures en had tijd nodig om zijn draai weer te vinden, al is hij onder Erik ten Hag nu wel de vaste spits van de Amsterdammers.



Het is volgens Dolberg moeilijk om na één goede wedstrijd te zeggen dat hij terug is op zijn oude niveau. "Daarvoor moet ik me over een langere periode bewijzen, maar het was zeker een stap in de goede richting. Ik wil me nog verder verbeteren. Dat dit goed voor mijn vertrouwen is, staat echter vast", weet de 21-jarige aanvalsleider van Ajax, die met vertrouwen uitkijkt naar de tweede seizoenshelft.



Dolberg geeft aan dat Ajax een dubbel gevoel overhoudt aan de eerste helft van het seizoen. In 32 officiële wedstrijden werd alleen van PSV verloren, maar uitgerekend die nederlaag is vooralsnog doorslaggevend in de strijd om de eerste plek. De tweede plaats 'hoort niet' bij Ajax, vindt Dolberg. "Als we zo blijven spelen, worden we kampioen. Zeker weten. Wat PSV tot nu toe heeft gedaan, is indrukwekkend. Ze maken het ons moeilijk, maar we hebben alles in eigen hand."