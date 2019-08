Dolberg op de tribune bij derby in Nice

Kasper Dolberg gaat Ajax inruilen voor OGC Nice en woensdagavond bekijkt hij de beladen derby tegen Olympique Marseille vanaf de tribune.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Dolberg niet meer bij de wedstrijdselectie zou zitten voor het thuisduel van met APOEL, in de play-offs van de . De Deen is woensdagmiddag medisch gekeurd en de verwachting is dat hij donderdag wordt gepresenteerd aan pers en publiek.

Nice begon het seizoen met overwinningen op en Nîmes. Woensdagavond is te gast in de Allianz Riviera, waar Dolberg met sjaaltje op de tribune werd gesignaleerd.

📸 Kasper Dolberg en tribunes pour Nice-OM. pic.twitter.com/DMyL78gDLB — Johann Crochet (@johanncrochet) 28 augustus 2019

De 21-jarige Dolberg wordt één van de eerste grote aankopen van Nice, dat deze week is overgenomen door een steenrijke ondernemer uit Engeland. Jim Ratcliffe, die een vermogen heeft van ruim tien miljard euro, wil met zijn club de Franse top gaan bestormen en op termijn Paris Saint-Germain uitdagen voor de titel.

Nice gaat naar verluid twintig miljoen euro betalen voor Dolberg, terwijl men ook middenvelder Adam Ounas ( ) en vleugelspeler Alexis-Claude Maurice aan de selectie toevoegt.