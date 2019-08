'Dolberg niet meer tegen APOEL na persoonlijk akkoord'

Kasper Dolberg heeft zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld.

De Telegraaf meldt dinsdag namelijk dat de Deense spits een persoonlijk akkoord heeft bereikt met OGC Nice. Zijn overstap lijkt een kwestie van tijd en het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat trainer Erik ten Hag hem opneemt in de wedstrijdselectie voor het duel met APOEL Nicosia.

Maandagavond werd al bekend dat de transfer van Dolberg in een stroomversnelling leek te zijn gekomen doordat Nice definitief is overgenomen door Ineos. Er wordt naar verluidt honderd miljoen euro in de Franse club gepompt en dat geld kan direct worden geïnvesteerd in nieuwe spelers. De club uit de heeft twintig miljoen euro over voor de Ajacied.

Volgens de krant moeten alleen de laatste formaliteiten nog worden afgerond voordat Dolberg de deur van de Johan Cruijff ArenA definitief achter zich dicht kan trekken.

TSG was ook in de race en wilde hem graag huren, maar Jack van Gelder liet bij het programma Rondo weten dat Dolberg geen eigendom van meer wil zijn en definitief wil breken met de Amsterdammers. De Deen kreeg in de voorbereiding op dit seizoen nog het vertrouwen van trainer Erik ten Hag. Na tegenvallende prestaties en een blessure tegen PAOK Saloniki zat Dolberg niet meer bij de wedstrijdselectie en is hij op weg naar de uitgang.

De Telegraaf verwacht dat Ajax woensdag zonder Dolberg tegen APOEL Nicosia zal aantreden in de return van de play-offs op weg naar de groepsfase van de .