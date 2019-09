"Dolberg leek net een Nederlandse toerist aan de Côte d'Azur"

Kasper Dolberg was zaterdag nog de gevierde man aan de kant van OGC Nice met zijn eerste doelpunt tegen Dijon.

Afgelopen dinsdag kon de van overgenomen spits echter niet voorkomen dat les Aiglons met 3-1 onderuitgingen bij en de Deen wordt na die wedstrijd hard aangepakt in de Franse pers.

Naast een 2 als cijfer voor zijn optreden van de lokale krant Nice-Matin, heeft Dolberg ook de toorn gewekt van Pierre Ménès. De analist en journalist van Canal+ is absoluut niet te spreken over de verrichtingen van de spits in Monaco: "Dolberg deed me denken aan een Nederlandse toerist aan de Côte d'Azur."

"Hij voegde helemaal niets toe en hij leek bij zichzelf te denken: 'Hier hoef ik niet zoveel te doen, ik heb toch geen concurrentie'. Hij wekt de indruk dat het hem helemaal niets kan schelen en dat irriteert mij wel een beetje", is Ménès hard in zijn oordeel.

Dolberg werd in de laatste dagen van de transfermarkt voor ruim twintig miljoen euro naar Frankrijk gehaald en heeft tot nu toe drie wedstrijden voor Nice gespeeld, waarin hij eenmaal wist te scoren.

De 21-jarige aanvaller kwam onlangs nog in het nieuws toen zijn peperdure horloge uit de kleedkamer van zijn nieuwe werkgever werd gestolen en het uurwerk is nog niet teruggevonden.

Dolberg bezet momenteel met Nice de zevende plek in de , nadat er van de eerste zeven wedstrijden drie verloren zijn gegaan. Zaterdagavond staat de ontmoeting met nummer drie OSC op het programma.