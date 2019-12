Dolberg hoogst verbaasd: "Ik weet niet of ze me niet mogen, maar het is gek"

Kasper Dolberg is niet te spreken over de arbitrage in Frankrijk.

De Deense spits maakte afgelopen zomer de overstap van naar OGC Nice en merkt dat de scheidsrechters in de anders handelen dan de arbiters in Nederland. "Je kunt niet met ze praten", oordeelt Dolberg over de Franse arbiters in gesprek met Nice-Matin.

Dolberg, die tot op heden twee gele kaarten heeft ontvangen in Frankrijk, heeft inmiddels zijn draai gevonden bij OGC Nice. Na een moeizame start is de aanvaller basisspeler bij les Aiglons . Tot op heden heeft Dolberg dertien wedstrijden in de Ligue 1 afgewerkt, met vijf doelpunten voor zijn nieuwe werkgever als resultaat.

De 22-jarige international laat weten dat hij naast het fysieke spel in Frankrijk ook moet wennen aan de arbitrage. Dolberg geeft aan dat hij in Nederland wel in gesprek kon met scheidsrechters, terwijl in Frankrijk hij met andere leidsmannen te maken krijgt.

"In Nederland praat je van man tot man. Je kunt vragen om uitleg wanneer een beslissing vreemd lijkt", aldus Dolberg.

"In Frankrijk krijg je meteen geel als je dat doet of lopen ze weg zonder je zelfs aan te kijken. Ik weet niet of ze me niet mogen of dat er een andere reden is, maar het is gek. Ik heb begrepen dat ik niet eens meer moet proberen met ze te praten", besluit Dolberg, die een lichte blessure heeft opgelopen en zodoende onzeker is voor het thuisduel met zaterdag.