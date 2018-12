Dolberg gedecideerd: "Het zou me anders verbaasd hebben"

Ajax wist zondag met 1-3 te zegevieren op bezoek bij FC Utrecht, mede door een discutabele penalty die door Dusan Tadic werd gepromoveerd tot goal.

Kasper Dolberg, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, werd naar de grond gehaald door Willem Jannsen en na het bekijken van de beelden besloot Dennis Higler een strafschop toe te kennen. De spits van Ajax vond het een terechte beslissing van de arbiter.

"Ik wist zeker dat het een penalty was"”, stelt Dolberg tegenover Ajax TV. "“De scheidsrechter kan altijd iets anders zien, maar voor mij was het een penalty. Het zou me verbaasd hebben als hij hem niet gegeven had”", zegt de Deens international, die wist dat de treffer van Tadic niet automatisch betekende dat de drie punten binnen waren.



“"Het stadion werd weer erg luid en zij kregen wat geloof. Het was goed van ons dat we kalm bleven en het uitspeelden."” Dolberg is blij met zijn rol tijdens de wedstrijd. “"Dat is wat ik wil doen, dus het geeft een goed gevoel om de eerste seizoenshelft zo af te sluiten. Ik kijk met een goed gevoel erop terug. We speelden veel wedstrijden en hebben ons als ploeg goed ontwikkeld.”"



“"We hebben attractief voetbal gespeeld en maar één duel verloren (tegen PSV, 3-0, red.). We kunnen trots op de eerste seizoenshelft zijn en dat moeten we doorzetten in de tweede”", besluit de 21-jarige aanvaller. Ajax staat met 46 punten uit 17 wedstrijden op de tweede plek in de Eredivisie, 2 punten minder dan koploper PSV.