'Dolberg dicht bij verhuur aan Hoffenheim, maar heeft ook andere opties'

Kasper Dolberg gaat waarschijnlijk aan de slag bij TSG Hoffenheim, zo meldt Voetbal International.

De kans is volgens het weekblad groot dat de bij uit de gratie geraakte spits verhuurd wordt aan de club van trainer Alfred Schreuder. De 21-jarige Deen heeft echter ook 'andere opties', die niet nader worden toegelicht.

Schreuder was het afgelopen seizoen assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax en werkte dus al een jaar samen met Dolberg. verkocht deze zomer spits Joelinton aan en zoekt naar een vervanger voor de Braziliaan.

Haast is inmiddels geboden, want zondag wacht voor Hoffe alweer de eerste -wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen .



Dolberg begon dit seizoen als basisspeler bij Ajax, maar verloor zijn plek in de pikorde aan Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. Ten Hag ging vrijdag op de persconferentie in op de situatie van de Deen.

"Kasper zit wel in een fase waarin hij elke week moet gaan spelen. We proberen hem iedere dag te verbeteren en dat zie je soms terug, maar het is nog niet stabiel en structureel genoeg", aldus de oefenmeester.



Ten Hag wilde niet ingaan op de interesse van Hoffenheim. "Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb geen contact met de mensen van Hoffenheim", zei Ten Hag.

Volgens Voetbal International zal Ajax geen vervanger aantrekken voor Dolberg, die afgelopen seizoen 11 doelpunten maakte in 25 competitiewedstrijden.

Ajax heeft naast Tadic en Huntelaar ook nog de beschikking over de jonge Lassina Traoré en Danilo, terwijl Brian Brobbey eveneens op de deur klopt vanuit de jeugd.