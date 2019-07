"Doemscenario dat Ajax naast Bergwijn grijpt en Ziyech of Neres nog vertrekt"

Steven Bergwijn is nog steeds in beeld bij Ajax.

Een mogelijke deal is afhankelijk van een mogelijk vertrek van Hakim Ziyech of David Neres uit Amsterdam. Daarnaast begint de tijd te dringen voor directeur spelerszaken Marc Overmars om zaken te doen met , zo weet clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dinsdag te melden. is namelijk ook een gegadigde om Bergwijn over te nemen.

De entourage van Bergwijn, wiens contract bij PSV nog drie seizoenen doorloopt, kan dus nog steeds een belletje van Overmars verwachten. "Zeker. Dat wordt het management van Bergwijn ook duidelijk gemaakt. Maar de factor tijd lijkt in het nadeel van de Amsterdammers. De raad van commissarissen geeft Overmars tot dusver pas groen licht om naar Bergwijn te schakelen als Ziyech of Neres is verkocht", aldus Verweij.

Lees beneden verder

"Maar Sevilla heeft zich al in Eindhoven gemeld voor de aanvaller en is bereid om aan de persoonlijke eisen van Bergwijn te voldoen", verduidelijkt Verweij de moeilijke positie van inzake een eventuele deal met PSV.

"Zo bestaat uit Amsterdams perspectief het doemscenario dat Ajax naast Bergwijn grijpt en aan het einde van de transfermarkt Ziyech of Neres nog vertrekt." Sevilla heeft dus verregaande belangstelling voor Bergwijn, al blijft een eerste bod op de aanvaller van PSV voorlopig uit.

Ziyech wordt net als Bergwijn gelinkt aan Sevilla, maar de aanvallende middenvelder wil Ajax niet zomaar verlaten. "Het moet wel gaan om een club waarvoor ik Ajax wil inruilen. Zo'n club is er vooralsnog niet gekomen. Tot die tijd speel ik lekker voor Ajax en doe ik gewoon mijn stinkende best", zei Ziyech zaterdag na afloop van het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV tegenover FOX Sports . De bij genoemde Neres keerde dinsdag terug op het trainingsveld van Ajax.