'Doelwit van Real' reageert: "Ze weten wat ik wil en ik weet wat de club wil"

Christian Eriksen heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur nog altijd niet verlengd.

De Deense middenvelder, die in verband wordt gebracht met onder meer Real Madrid, ligt nog tot medio 2020 vast in Londen. The Spurs willen dolgraag zien dat de spelmaker zich langer verbindt aan de club, maar Eriksen heeft geen haast.

Eriksen laat in gesprek met TV3 Sport weten dat Tottenham weet wat er van de club verwacht wordt. "Ik denk nu niet aan de toekomst. Ik focus me op het voetbal en de vele wedstrijden en gevechten die gestreden moeten worden. Real Madrid? Het is niet de eerste keer dat er geruchten zijn. Het is niet iets wat wij, de spelers en de clubs, in toom kunnen houden."



"Ze weten wat ik wil en ik weet wat de club (Tottenham, red.) wil. Er is een prima dialoog gaande, er speelt niets nieuws", aldus Eriksen, die vanaf de zomer van 2013 actief is voor Tottenham. Sinsdien kwam de 26-jarige Deens international tot 252 wedstrijden voor de Engelse club, waarin hij 62 keer scoorde en 78 keer een medespeler in stelling bracht.



Manager Mauricio Pochettino zei eerder de hoop te koesteren dat Eriksen gaat bijtekenen. "Het voetbal is nu eenmaal erg dynamisch; als manager kun je als er belangstelling is voor een bepaalde speler soms niets doen. Natuurlijk is Christian Eriksen een belangrijke speler voor ons. Als coach behoud je zulke spelers natuurlijk het liefst, maar uiteindelijk moeten de onderhandelingen afgewacht worden."