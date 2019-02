Doelwit van Real Madrid Palacios blijft kalm onder alle aandacht

Exequiel Palacios staat op de radar van verschillende Europese topclubs, maar voorlopig houdt de middenvelder zich louter bezig met River Plate.

In de voorbije transferperiodes werd de twintigjarige Argentijn gelinkt met onder meer Real Madrid, maar de jongeling zit met zijn hoofd zeker niet bij de Spaanse grootmacht, zo verzekert hij. Palacios zou al dicht bij een overeenkomst met de Koninklijke zijn, waarbij hij voor vijfenhalf jaar zou tekenen in de Spaanse hoofdstad. Ook Barcelona, Atlético Madrid en Internazionale zouden interesse hebben in de middenvelder, die kalm blijft onder alle aandacht.

"Ik ben er rustig onder. Ik ben blij met wat ik bereikt heb met River Plate, ook omdat ik fan van de club ben. Ik ben trots om hier te zijn. Ik geniet van iedere training en iedere wedstrijd. Op mijn jonge leeftijd ben ik nog tot van alles in staat, maar Marcelo Gallardo (trainer, red.) praat veel met me en helpt me. Toen het Real Madrid-verhaal speelde, hielp hij mij enorm. Ik probeer ook niet veel aandacht aan dit onderwerp te schenken, ook al is het een geweldige club. Zowel Real als Inter is fantastisch."



De tweevoudig international van Argentinië benadrukt dat hij niet bezig is met een transfer. "Ik ben honderd procent gefocust op presteren bij River Plate", wordt hij geciteerd door AS . Palacios, die onlangs nog met River Plate de Copa Libertadores won ten koste van rivaal Boca Juniors, ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij de Argentijnse club.