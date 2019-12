Doelpuntloze Clásico laat zien hoe ver Barcelona en Real Madrid gevallen zijn

De Spaanse rivalen wonnen zes van de laatste negen Champions League-edities, maar met 2020 in aantocht is de Europese macht naar Engeland verschoven.

El Clásico is de grootste wedstrijd in het mondiale clubvoetbal, maar het leverde woensdagavond niet echt een spektakel op.

en ploeterden en worstelden en ze kwamen veel tekort om elkaars defensie uit elkaar te spelen: 0-0. Andere Europese topclubs die het duel hebben gekeken, hebben van de Spanjaarden niets te vrezen in de .

De twee grootmachten staan samen bovenaan in LaLiga en ze zijn inderdaad behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar los van een incidentele wereldpass van Lionel Messi was het duidelijk zichtbaar hoe ver Barcelona en Real Madrid van hun troon zijn gevallen.

Het Spaanse voetbal was het grootste deel van dit decennium dominant in Europa, want in de laatste negen seizoenen ging de Champions League-titel zes keer naar de hoofdstad of naar Catalonië. was bovendien tweemaal verliezend finalist. Nu het nieuwe decennium eraankomt, breekt er echter een nieuw tijdperk aan.

en stonden in juni in de grote finale en de vier Premier League-deelnemers haalden allen de achtste finales. De macht lijkt dus opnieuw naar Engeland te verschuiven. Dat werd benadrukt in de laatste Clásico van dit decennium, met twee teams die elkaars zwakke plekken wel kennen, maar daar geen gebruik van konden maken.

Real evenaarde z'n slechtste serie in de kraker tegen Barcelona, want de Madrilenen hebben al zeven duels niet gewonnen. Ze waren in Camp Nou wel de bovenliggende partij. En met de 'return' in Bernabéu nog voor de boeg zijn Los Blancos misschien wel licht favoriet in de titelrace.

Zinédine Zidane's ploeg ging halverwege met een goed gevoel de kleedkamer in, want de gasten produceerden voor rust twaalf doelpogingen. Dat is het hoogste aantal in een eerste helft in Camp Nou sinds minimaal het seizoen 2003/04.

Federico Valverde speelde uitstekend op het middenveld. De Uruguayaan verstuurde geen enkele foute pass en hij schoot twee keer op doel. Eén van die pogingen verdween maar net naast de verkeerde kant van de paal naast Marc-André Ter Stegen. De Duitser reageerde alert op de andere poging, net als bij een kans voor Karim Benzema.

De defensie van Barcelona had verreweg het meeste werk te doen. Raphaël Varane claimde binnen een minuut twee keer een penalty en de herhaling bewees dat hij er wellicht minimaal eentje had verdiend.

Na de pauze kwam de thuisploeg beter voor de dag, maar het spel was verre van vloeiend. De achtergrond van de politieke spanningen rondom deze Clásico was soms interessanter dan de wedstrijd zelf. Buiten Camp Nou gingen de protesten over de Catalaanse politieke gevangen gewoon door, terwijl er op de tribunes enkele spandoeken werden getoond.

Toen vroeg in de tweede helft Nelson Semedo werd gewisseld voor Arturo Vidal, gebruikten fans die onderbreking om als protest twintig gele ballen op het veld te gooien. Twee minuten later kon het duel worden hervat, maar het spel werd er niet beter op.

Lees beneden verder

Zelfs Messi liet het voor het Madrileense doel afweten. De Argentijn raakte vanuit kansrijke positie de bal verkeerd, nadat hij eerder Jordi Alba al twee goede kansen had geboden. Messi aan het werk zien maakt het nog de moeite waard om negentig minuten te kijken, maar de Catalanen lijken geen duidelijk plan te hebben.

De onzichtbare Gareth Bale kreeg de bal uiteindelijk in het doel, maar aangever Ferland Mendy stond buitenspel. De wedstrijd ploeterde daardoor naar de onvermijdelijke en vooraf ondenkbare conclusie, namelijk dat El Clásico voor het eerst in zeventien jaar in 0-0 zou eindigen.

Lang voor het laatste fluitsignaal waren de gedachten op de tribunes al ergens anders, getuige de geur van brandend plastic en het geluid van helikopters buiten het stadion. De 22 op het veld lieten ondertussen weinig zien.