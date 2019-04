Doelpuntenmachine in Keuken Kampioen Divisie mogelijk zonder contract

Lars Veldwijk is er alles aan gelegen dat Sparta Rotterdam dit seizoen promoveert naar de Eredivisie, rechtstreeks of via de nacompetitie.

Mocht de ploeg van Henk Fraser daar niet in slagen, dan is het einde verhaal voor de aanvaller op Het Kasteel. "Als Sparta promoveert, dan heeft de club de optie om mijn contract te lichten", vertelde Veldwijk na de 3-1 zege op , in gesprek met RTV Rijnmond. Wanneer Sparta niet naar de gaat, dan heeft de spits geen contract meer bij de Rotterdammers. "Het is een aparte situatie voor mij."



"Ik ben hier gekomen om te promoveren. Dat hebben we uitgesproken. Daar gaan we vol voor, dan ben ik speler van Sparta." Rechtstreekse promotie lijkt vrijwel uitgesloten. kan zich maandag in de thuiswedstrijd tegen Jong van het kampioenschap in de verzekeren.



Veldwijk is dit seizoen een van de sleutelspelers van Sparta. Hij scoorde vrijdagavond tweemaal en staat nu op 21 competitietreffers. Daarmee moet hij alleen Ferdy Druijf (25) en Mario Engels (24) voor laten gaan. Tien doelpunten van Druijf ontstonden echter vanaf de strafschopstip en Engels benutte zes penalty's. Veldwijk nam zelf twee strafschoppen voor zijn rekening.