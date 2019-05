'Dodelijke' Solskjaer geeft Lukaku en Pogba een lesje afronden

Lee Grant is al jaren derde doelman van Manchester United en de 36-jarige onthult dat zijn trainer nog niets van zijn oude scherpte heeft ingeboet.

Ole Gunnar Solskjaer is nog altijd 'behoorlijk dodelijk', aldus Grant, die zijn trainer een lesje afronden zag geven aan Romelu Lukaku en Paul Pogba. De voormalig spits van de Red Devils doet als trainer nog graag mee aan de oefeningen en hij is tegelijkertijd bezig aan zijn voorbereiding op een reüniewedstrijd tegen de -legends.

Solskjaer werkt aan zijn scherpte en benut de mogelijkheid om zijn sterspelers ook nog het een en ander te leren. Derde doelman Grant laat via de officiële kanalen optekenen dat de voormalig Noors international prima in vorm is. "Het was de eerste keer dat ik live kon zien of hij het nog in zich had of niet. We deden een schotoefening en ik trainde apart met Lukaku en Pogba, tot de manager erbij kwam. Hij is nog altijd behoorlijk dodelijk, moet ik toegeven."

"Wel had hij wat pech omdat hij steeds de paal raakte, precies op dezelfde plek. Toch is de toch nog steeds daar en het instinct heeft hij ook nog steeds. De coach is nog altijd heel erg klinisch. Hij deed het goed en ik zie er naar uit om hem zondag in actie te zien", aldus de doelman, die dit seizoen weinig meer actie kreeg dan ballen stoppen van zijn ploeggenoten en nu dan zijn trainer.

Grant speelde dit seizoen slechts een duel in de tegen Derby in september. Toen mocht hij opdraven omdat tweede doelman Sergio Romero rood kreeg en eerste keeper David De Gea rust kreeg. Toch heeft de 36-jarige keeper het nog steeds uitstekend naar zijn zin bij de club, waar hij als kind al groot fan van was. Het is dan ook een droom van hem die uitkomt dat hij nu met een clublegende als Solskjaer mag werken.

"Ik had nog niet eerder met Ole samengewerkt, want ik zat nog niet bij de club toen hij hier speelde. Dit was een kans om een van mijn helden te ontmoeten en het was een bijzonder moment", blikt hij terug op de kennismaking met de coach. "Het was een beetje vreemd, maar al snel vergeet je zijn status en zie je hem alleen nog maar als de baas, dus dan moet je gewoon je best doen", besluit de ervaren sluitpost.