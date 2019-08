Doan naar PSV 'een rare keuze': "Hij gaat best wel veel geld kosten"

PSV heeft serieuze interesse in Ritsu Doan en de speler van FC Groningen staat open voor een vertrek naar Eindhoven.

Arnold Bruggink zou het een rare keuze vinden wanneer technisch manager John de Jong de Japanner naar het Philips Stadion haalt. De oud-voetballer vindt dat met Mohamed Ihattaren een speler in huis heeft die in potentie beter is dan Doan.

Hirving Lozano staat op het punt om PSV voor een bedrag van ongeveer 42 miljoen euro te verlaten voor . Het geld dat binnenkomt willen de Eindhovenaren investeren in nieuwe spelers en zodoende is Doan in beeld gekomen. "Ik zou Doan een rare keuze vinden", aldus Bruggink bij FOX Sports. "De rol zoals Ihattaren die vandaag (tegen , red.) invult, dat hij vanaf rechts speelt en ook als aanvallende middenvelder kan worden ingespeeld, dat is de rol die Doan ook heeft."

"En ik denk dat Doan best wel veel geld gaat kosten, tussen de acht en tien miljoen euro, daarvoor scoort hij te weinig. En voor mijn gevoel heeft hij ook niet meer dan zes of zeven goals in zijn bagage zitten", vervolgt Bruggink over Doan, die de afgelopen twee -seizoenen veertien keer scoorde.

"Ik denk dat PSV op zoek moet naar meer doelpunten dan ze nu in huis hebben."

"Op termijn wordt Ihattaren een zeer goede speler", vult Kenneth Perez aan. "Hij is gewoon een hele fijne voetballer. Een heel begaafde speler die slim is, en hij is pas zeventien. Geef hem een paar jaar. Steven Bergwijn zit nu ook vier of vijf jaar bij de selectie." Ihattaren begon zondagavond in Almelo in de basis en bepaalde de eindstand op 0-2.