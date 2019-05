"Dit zijn de beste spelers die we op dit moment hebben"

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is ervan overtuigd dat hij de 23 beste spelers heeft geselecteerd voor de Copa América.

Paulo Dybala is opgeroepen ondanks een teleurstellend seizoen bij , terwijl 's Sergio Agüero voor het eerst is opgeroepen sinds het teleurstellende WK van vorig jaar zomer. Er is echter geen plaats voor Mauro Icardi. De -spits kende een controversieel seizoen in de , waar hij op een gegeven moment zijn plek in de selectie verloor en van zijn aanvoerdersband werd beroofd.

"Wij zijn van mening dat dit de beste spelers zijn die we op dit moment hebben", vertelt Scaloni op een persconferentie. "Sommigen zijn buiten de selectie gelaten als gevolg van een blessure, maar we hebben ze altijd in overweging genomen. Wanneer je zoveel spelers van een goed niveau hebt om uit te kiezen, zijn er altijd twijfels."

"Het is moeilijk om alles uit te leggen, maar de uiteindelijke beslissing hangt altijd samen om met wat het beste is voor het team. We leiden als we een speler niet selecteren. Het is onze taak, maar het is niet gemakkelijk voor ons. We willlen dat mensen zich indentificeren met al deze jongens. We zijn ervan overtuigd dat ze op dit moment de beste zijn. We zijn duidelijk over wat we willen en we weten wat ons idee is."

Lees beneden verder

Argentinië treft in de groepsfase Colombia, Paraguay en Qatar en Scaloni verwacht lastige wedstrijden. "Colombia is een van de sterkste teams in Zuid-Amerika, ze hebben geweldige spelers. Paraguay is een zeer competitief team en Qatar heeft de Asian Cup gewonnen door heel goed te spelen. Het zal een lastige groep worden."