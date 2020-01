"Dit was de slechtste wedstrijd van Frenkie de Jong voor Barcelona"

Barcelona plaatste zich woensdagavond met bijzonder veel moeite voor de achtste finales van het toernooi om de Copa del Rey.

Twee doelpunten van Antoine Griezmann in de laatste twintig minuten, waarvan één op aangeven van Frenkie de Jong, gaven de doorslag tegen derdeklasser UD Ibiza, dat nota bene na negen minuten al aan de leiding ging en de voordelige marge uiteindelijk ruim een uur met verve verdedigde: 1-2. De media in Spanje zijn kritisch op het zwakke spel van en ook De Jong moet het hier en daar ontgelden.

Voor Quique Setién, die zijn tweede wedstrijd van Barcelona coachte, is het 4-3-3-systeem niet heilig, ook al is hij fervent fan van wijlen Johan Cruijff. Waar hij afgelopen weekeinde in zijn debuut tegen Granada (1-0) voor een 3-5-2-systeem opteerde, koos hij voor ruim zesduizend toeschouwers in het Estadio Municipal Can Misses voor een 3-1-3-3-formatie, met De Jong als verdedigende middenvelder vlak voor de driemansdefensie.

Dat was hoe dan ook een van de varianten waar Cruijff in zijn tijd bij Barcelona regelmatig op terugviel. Hoewel de Catalanen woensdag veel balbezit hadden, vond men de weg naar het doel een stuk moeilijker en gaf uiteindelijk niet voor het eerst dit seizoen de individuele klasse de doorslag.

"Een helder moment midden in de duisternis", zo schrijft Marca over De Jong. "Zijn visie om een doorslaggevende pass op Griezmann te geven en daarmee de 1-1 in te leiden, redde Barcelona. Het was geen geweldige wedstrijd voor De Jong, absoluut niet, maar hij zorgde in ieder geval op een belangrijk moment voor het verschil."

De meest verkochte sportkrant van Spanje is minder lovend over Riqui Puig. "De jeugdspeler zal de avond op Ibiza niet snel vergeten. Puig was verantwoordelijk voor het tegendoelpunt. Hij ging de fout in bij de mandekking en stond toe dat er op doel werd geschoten in een situatie waar hij aanvankelijk in het voordeel was. In balbezit deed hij niets noemenswaardigs."

Ook Ivan Rakitic scoorde absoluut geen voldoende bij Marca . "Eén van de spelers waar nog veel over zal worden gesproken. Hij is langzaam, het is verontrustend hoe lusteloos hij op het veld staat en zelfs zijn betrouwbaarheid, waardoor hij tot een topspeler uitgroeide, is niet meer aanwezig. Setién heeft veel werk te verrichten met de Kroaat."

Sport deelde slechts vier voldoendes uit: een zes voor De Jong en Neto, en een zeven voor Ansu Fati en Griezmann. "De Jong had het meeste balbezit, samen met Riqui Puig. Maar er waren niet veel aanvallende oplossingen. Het compacte spel van Ibiza zorgde ervoor dat De Jong zich niet op zijn gemak voelde", concludeerde de populaire sportkrant uit Catalonië.

"De Jong haalde desondanks een constant niveau en probeerde de lakens uit te delen. Zonder bovenmatige inspanningen, maar hij was wel voortdurend in de weer." Rakitic kreeg een vier van de Catalanen. "Zijn bijdrage in het woud van benen op de helft van Ibiza was minimaal. Hij kon het elftal niet op sleeptouw nemen. Na rust oogde Rakitic wat actiever, maar het resultaat was hetzelfde."

Riqui Puig kreeg een vijf. "Hij speelde geen slechte eerste helft. Hij vroeg continu om de bal en verstuurde de meeste verticale passes. Hij rende zich rot om oplossingen te zoeken. Maar hij verscheen op de foto van het doelpunt, toen hij zich in de luren liet leggen door Javi Pérez en Ibiza al snel op 1-0 kwam."

Mundo Deportivo is een stuk kritischer op De Jong en noemt de assist van de Nederlander bij de 1-1 van Griezmann 'zijn enige noemenswaardige bijdrage'. "Het was ook voor De Jong een onaangename avond." Rakitic kwam er logischerwijs evenmin goed van af. "De meest ervaren voetballer, opgeschrokt door de omstandigheden op het veld. Hij werd in de slotfase vervangen, toen bleek dat het wachten op zijn leiderschap tevergeefs was geweest." Ook Riqui Puig scoorde geen voldoende. "Ongelooflijk om te zien hoe passief hij was bij het tegendoelpunt. In balbezit voegde hij niets toe."

AS neemt geen blad voor de mond. "Dit was de slechtste wedstrijd van De Jong voor Barcelona. En dat in de wetenschap dat hij de assist bij de 1-1 van Griezmann gaf. Een geweldige pass, dat moet gezegd worden, waarmee in één keer het defensieve spinnenwerk van Ibiza kapot werd gemaakt. Het was echter zijn enige teken van leven in een wedstrijd om te vergeten. Het was duidelijk dat het voor een talentvolle voetballer als hij het niet het ideale decor en niet het ideale veld was."

Over Rakitic: "Het was voor de Kroaat een wedstrijd om te vergeten. Het lijkt er wel op of hij smeekt om getransfereerd te worden. Het klopt dat hij in de 67e minuut de eerste speler van Barcelona was met een schot op doel. Maar Setién koos in de slotfase voor een wissel na zo veel nutteloosheid."

Lees beneden verder

De op één na meest verkochte sportkrant van Spanje geeft Riqui Puig er flink van langs. "Rampzalig in alle facetten van het spel. Het klopt dat een beschuldigende vinger richting een speler die acht maanden lang geen basisspeler is geweest, niet juist is. De omstandigheden waren ook niet geschikt om zijn talent tentoon te spreiden. Maar hij heeft een grote kans onbenut gelaten. Met zulk soort wedstrijden geeft hij Ernesto Valverde gelijk. Zijn gezicht sprak boekdelen toen hij gewisseld werd, hij wist dat hij in alles gefaald had."

Van El Desmarque krijgt De Jong juist de hoogste beoordeling: een zeven. "Hij begon als defensieve middenvelder, maar hij dreigde te verstikken. Hij had voor rust moeite om oplossingen te vinden." Ook over Rakitic, die een zes kreeg, was men opvallend positief. "Hij leunde op zijn ervaring en was een van de weinige spelers die probeerde om Barcelona logisch te laten voetballen."

Voor Riqui Puig zat er niet meer dan een vier in. "Bij de 1-0 van Ibiza viel hij in slaap. Heel slap. Niet bijzonder actief en slordig."