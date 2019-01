"Dit voelt als winst, als je 0-2 achterstaat tegen een van de beste ploegen"

FC Emmen stuntte zondagmiddag met een 2-2 gelijkspel tegen koploper PSV.

De formatie van trainer Dick Lukkien poetste in de slotfase een 0-2 achterstand weg en verzekerde zich in blessuretijd van een punt. Lukkien toont zich in gesprek met FOX Sports tevreden met een punt, maar benadrukt dat de weg naar handhaving in de Eredivisie zwaar wordt.

"We hebben een ploeg die nooit opgeeft en we zullen we ook in de hele tweede seizoenshelft keihard moet knokken om de punten binnen te halen", zegt Lukkien. Met achttien punten uit achttien wedstrijden is FC Emmen momenteel de nummer vijftien van de Eredivisie. "Maar doen we dat, dan zie je ook dat wij een taaie ploeg zijn om tegen te spelen. Ik heb goede hoop dat we minimaal nog een jaar op dit niveau blijven spelen. Vijftiende worden zou fantastisch zijn."



"Dit voelt wel als een winstpartij, als je 0-2 achterstaat tegen een van de twee beste ploegen van Nederland en toch nog gelijkspeelt. Een heerlijk gevoel om in de laatste minuut de gelijkmaker te maken", gaat de oefenmeester van FC Emmen verder. Beide doelpunten van de club uit Drenthe werden aangetekend door Nicklas Pedersen, die eerder in de uitwedstrijd tegen FC Groningen twee keer trefzeker was.



"Pedersen was niet fit genoeg om te beginnen. Maar hij kan heel erg goed voetballen en gaat echt nog wel in de basis beginnen dit jaar", aldus Lukkien over Pedersen. Voor FC Emmen wacht nu komende zaterdag een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, dat afgelopen weekeinde van ADO Den Haag wist te winnen en momenteel de zevende plaats op de ranglijst van de Eredivisie bezet.