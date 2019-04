"Dit laat zien waarom Liverpool 84 miljoen euro voor Van Dijk heeft betaald"

Liverpool wist zondag op het nippertje met 2-1 te winnen van Tottenham Hotspur, door een eigen doelpunt van Toby Alderweireld in de absolute slotfase.

Mauricio Pochettino baalt van de late tegentreffer, maar laat zich tegelijkertijd lovend uit over Virgil van Dijk. De Argentijn vindt dat de verdediger zijn transfersom dubbel en dwars waard is.

"Dit laat zien waarom 84 miljoen euro voor hem heeft betaald. Ik ben wel blij met het optreden en de werklust van mijn team", zegt Pochettino in gesprek met Sky Sports . Ook ploeggenoot Trent Alexander-Arnold laat zich na afloop lovend uit over Van Dijk, die dit seizoen reeds 39 wedstrijden voor the Reds speelde. "Hij heeft weer laten zien dat hij de beste verdediger ter wereld is. Je hebt een beetje geluk nodig om dit soort wedstrijden te winnen."



Dat Van Dijk na afloop met een zak ijs op de enkel door de catacomben liep, zorgde voor zorgen bij manager Jürgen Klopp. "Hopelijk is het niets ernstigs, maar we moeten het afwachten. Ik zag hem met een groot pak ijs erop naar de interviews gaan", liet Klopp weten aan verschillende Engelse media. Van Dijk nam al snel na de wedstrijd de zorgen weg en liet tegenover de BBC doorschemeren dat hij fine was.



"Tottenham is een geweldige ploeg, die graag aan de bal wil zijn. We hebben ze geprobeerd onder druk te zetten en in de eerste helft lukte dat aardig. Na rust hadden ze het een en ander omgezet, waardoor het nog lastig werd. Uiteindelijk hebben we de drie punten, dat is het belangrijkste", stelt Van Dijk. "Op dit soort momenten geven we nooit op. We proberen simpelweg om iedere wedstrijd te winnen. Het is lastig, maar we moeten ervan genieten en deze lijn proberen door te trekken."



" werd vorig jaar kampioen en is nog steeds behoorlijk goed. We zullen er keihard voor moeten knokken", voegt Klopp toe in gesprek met Sky Sports . "Het publiek was geweldig, zij hebben ons in de slotfase nog naar voren geschreeuwd. Wat ik hier gezien heb, is alleen maar positief. Er zijn vijfhonderd manieren om een wedstrijd te winnen en dit was vrij lelijk, maar wat maakt het uit? Ik ben blij dat we nu geen interlandbreaks meer hebben tot het einde van het seizoen. We strijden met het beste team ter wereld voor de titel, dat is heel erg moeilijk."