Dit kunnen AZ, FC Utrecht en Feyenoord verdienen in de Europa League

De UEFA heeft de financiële verdeling voor het nieuwe Europese seizoen bekendgemaakt.

Een prijzenpot van 3,25 miljard euro wordt verdeeld over de , en de UEFA Super Cup. Waar en mogen hopen op deelname aan het miljardenbal en daarmee enorme inkomsten, gaan , en proberen zich via de voorrondes te plaatsen voor de Europa League. In dat toernooi zijn ook miljoenen te verdienen, maar deze bedragen zijn slechts een schijntje vergeleken met de bedragen in de Champions League.



Het nieuwe Europa League-seizoen is vorige maand al van start gegaan. Veertien absolute voetbaldwergen uit San Marino, Andorra, Noord-Ierland, Gibraltar, de Faeröer Eilanden, Kosovo en Wales hebben hun eerste wedstrijden in de preliminary round al achter de rug. AZ en FC Utrecht mogen binnenkort al aan de bak in de tweede voorronde. Als nummer vier van de krijgt de ploeg van Arne Slot te maken met het Zweedse BK Häcken, de nummer vijf van het vorige seizoen. FC Utrecht won de play-offs door in de finale te verslaan. Ook het team van John van den Brom stroomt in de tweede voorronde in en neemt het daarin op tegen HSK Zrinjski. De ploeg uit Bosnië & Herzegovina was in de eerste voorronde over twee duels een maatje te groot voor het Noord-Macedonische FK Akademija Pandev, de club die in 2010 werd opgericht door Goran Pandev.



Feyenoord kent zijn tegenstander pas op 22 juli, wanneer er geloot wordt voor de derde voorronde. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen zou in eerste instantie al in de tweede voorronde instromen. Omdat Ajax de TOTO won en zich als landskampioen plaatste voor de derde voorronde van de Champions League, neemt Feyenoord het ticket van de Amsterdammers over. Op donderdag 8 en 15 augustus staan de duels in de derde voorronde van de Europa League op het programma. Wanneer AZ, FC Utrecht en Feyenoord deze ronde overleven, plaatsen zij zich voor de play-offs. Deze wedstrijden worden gespeeld op donderdag 22 en 29 augustus. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi.



Voor de drie Nederlandse clubs wordt het een zware klus om alle voorrondes te overleven. Mocht het de clubs lukken, dan staat daar een mooie financiële vergoeding tegenover. De UEFA stelt een totale prijzenpot van 560 miljoen euro beschikbaar voor de clubs die meedoen vanaf de groepsfase.



Startpremies: 140 miljoen euro



25 procent van de prijzenpot wordt verdeeld over de 48 deelnemers aan de groepsfase. Dat kom neer op een bedrag van 2,92 miljoen euro . Ter vergelijking: clubs die deelnemen aan de Champions League krijgen een startpremie van 15,25 miljoen euro.



Prestatiebonussen: 168 miljoen euro



Een overwinning in de groepsfase van de Europa League levert 570.000 euro op. Een gelijkspel is goed voor 190.000 euro . Per gelijkspel in de groepsfase gaat er 190.000 euro in een pot. De totale pot gaat via een verdeelsleutel naar de deelnemers van de groepsfase. De hoogte van het te ontvangen bedrag is per club afhankelijk van het aantal overwinningen.



Clubs die zich als groepswinnaar plaatsen voor de knock-outfase verdienen 1 miljoen euro . De overige clubs die zich plaatsen voor de volgende ronde ontvangen 500.000 euro . De prestatiebonussen lopen dieper in het toernooi verder op. De clubs die zich plaatsen voor de achtste finales verdienen 1,1 miljoen euro . Een plek in de kwartfinale is goed voor nog eens 1,5 miljoen euro , terwijl de halve finalisten 2,4 miljoen euro ontvangen. Beide finalisten zijn verzekerd van 4,5 miljoen euro en de winnaar vangt nog eens 4 miljoen euro .



Coëfficiëntenranglijst: 84 miljoen euro



Net als in de Champions League wordt er ook in de Europa League een extra startpremie verdeeld op basis van de coëfficiëntenranglijst. De UEFA stelt totaal 84 miljoen euro beschikbaar. Deze pot wordt verdeeld in delen van 71.430 euro. De laagst geklasseerde deelnemer van de Europa League ontvangt zodoende 71.430 euro, terwijl de hoogst geklasseerde club 48 van deze delen krijgt: 3,42 miljoen euro. Omdat het nog onzeker is welke clubs allemaal zullen deelnemen aan de groepsfase, is het nog niet met zekerheid te zeggen wat AZ, FC Utrecht en Feyenoord via deze constructie gaan verdienen. AZ is de nummer 55 op de ranglijst en kan van de drie het meeste verdienen. Feyenoord is terug te vinden op de 96ste plaats, terwijl nummer 175 FC Utrecht in deze pot hoeft niet te rekenen op miljoenen.



Market pool: 168 miljoen euro



De UEFA verwacht ongeveer 168 miljoen euro te kunnen verdelen via de televisiegelden. Per land liggen de bedragen anders en het is dan ook nog onzeker wat er klaarligt voor de Nederlandse clubs.



Mochten AZ, FC Utrecht en Feyenoord er niet in slagen om zich te plaatsen voor de groepsfase, dan blijven zij niet met lege handen achter. Clubs die worden uitgeschakeld in de tweede voorronde ontvangen een solidariteitsvergoeding van 260.000 euro . Clubs die in de derde voorronde worden uitgeschakeld mogen rekenen op 280.000 euro en clubs die stranden in de play-offs moeten genoegen nemen met een vergoeding van 300.000 euro .