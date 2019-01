"Dit is waarschijnlijk het laatste seizoen van Ribéry bij Bayern"

Franck Ribéry heeft een aflopend contract bij Bayern München en de club is niet van plan om de samenwerking nog te verlengen.

De Fransman zou zelf hopen op een langer verblijf in Zuid-Duitsland, maar Hasan Salihamidzic laat doorschemeren dat der Rekordmeister hieraan niet gaat meewerken. Eerder werd al bekend dat Arjen Robben aan het einde van het seizoen zou gaan vertrekken bij Bayern.



De toekomst van Ribéry was nog enigszins onduidelijk, omdat er officieel geen uitspraken waren gedaan over zijn aflopende contract. "Dit is hoogstwaarschijnlijk het laatste seizoen van Ribéry bij Bayern München, laten we het daarop houden", tekenen verschillende Duitse media op uit de mond van Salihamidzic. "Hij heeft een tijdperk geschapen en we zijn enorm trots op hem. We willen op een gepaste manier afscheid nemen van Arjen en hem."



Bayern werd eerder nadrukkelijk in verband gebracht met Lucas Hernández, voor wie der Rekordmeister zijn transferrecord zou willen breken. Salihamidzic benadrukt dat er nog niets concreet is rond de vleugelverdediger van Atlético Madrid. "Hij is een interessante speler. We moeten bekijken wat er mogelijk is", zegt de technisch directeur van Bayern. Ook Callum Hudson-Odoi van Chelsea wordt veelvuldig aan de Duitse topclub gelinkt en over hem is Salihamidzic een stuk concreter.



"We willen hem absoluut vastleggen en hij past perfect bij ons spel. Hij is een dribbelaar, razendsnel en heeft een neusje voor de goal", stelt Salihamidzic. Bayern zal in de tweede seizoenshelft een beslissing moeten nemen over James Rodríguez, die is gehuurd van Real Madrid. "We hebben er de nodige discussies over gehad. James moet zich op zijn gemak voelen om zo goed mogelijk te presteren. We doen er alles aan om daar voor te zorgen. We hebben nog genoeg tijd om over zijn toekomst te beslissen, we wachten nog een aantal wedstrijden."