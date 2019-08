"Dit is niet de beste situatie voor Christian Eriksen, of voor wie dan ook"

Christian Eriksen liet aan het einde van het afgelopen seizoen weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

De naam van de spelmaker werd de afgelopen maanden ook wel genoemd bij clubs als , en , maar een ruime week voor het sluiten van de Europese transfermarkt is de voormalig Ajacied nog altijd gewoon speler van .

The Guardian weet te berichten dat van de drie bovengenoemde clubs, alleen Atlético echt contact heeft opgenomen met the Spurs . Zowel Eriksen als zijn club bevindt zich daardoor in een lastig parket, weet manager Mauricio Pochettino: "Het is niet de beste situatie voor hem, of voor wie dan ook. Dit is denk ik niet wat de club en de speler in gedachten hadden. Het is lastig om het probleem precies aan te wijzen, je probeert het te minimaliseren, het probleem aan te pakken', reageert hij.

"We hebben het over een belangrijke speler die het team moet helpen met zijn prestaties. Ik sta er altijd voor open om de club te helpen en om voorzitter Daniel Levy te helpen. Ik weet maar al te goed dat dergelijke beslissingen niet eenvoudig zijn, maar ik probeer me altijd in te zetten voor het bestwil van de club. En ook voor de speler. Het belangrijkste is om te proberen voor beide kanten de beste beslissing te nemen."

Tottenham haalde met Tanguy Ndombélé en Giovani Lo Celso in de afgelopen transferperiode twee versterkingen voor het middenveld binnen.

Laatstgenoemde is echter nog niet wedstrijdfit nadat hij langer vakantie kreeg vanwege zijn deelname aan de Copa América met Argentinië: "Lo Celso bevindt zich niet in een makkelijke situatie. Hij traint goed, maar hij komt nog niet in de buurt van wat we van hem verwachten", zegt Pochettino daarover.