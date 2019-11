"Dit is geen voetbal!" - Ancelotti is bij Napoli in burgeroorlog beland

Napoli kan zich woensdag plaatsen voor de tweede ronde van de Champions League, maar het duel met Liverpool wordt overschaduwd door een muiterij.

Uiteindelijk besloot Allan's vrouw Thais zich uit te spreken, juist omdat haar man dat niet kon.

Nadat ze eerst had gezien hoe de middenvelder was vernederd door eigen fans vanwege zijn vermeende rol in de spelersopstand in San Paolo, werd mevrouw Marques vervolgens opgeschrikt door een inbraak in hun woning die meer op een reactie van de fans leek.

"GENOEG!" schreef Thais op Instagram. "Ik vind dat het nu echt uit de hand loopt en ik kan het niet meer aan."

"Eerst werd mijn man aangevallen, niet om wat hij op het veld doet, maar vanwege beschuldigingen die met opzet zijn gemaakt door iemand die de realiteit wil vervormen..."

"Vervolgens word ik iedere dag beledigd op social media. Deze week gebeurde het zelfs toen ik aan het shoppen was."

"Gisteravond konden we er een enorme angst aan toevoegen! Mensen hebben op klaarlichte dag ingebroken, chaos gecreëerd en de kamers van de kinderen overhoop gehaald. Mijn kinderen huilden, ze waren doodsbang!"

"We zijn zo goed ontvangen sinds we naar Napels kwamen en nu mogen mensen geen 'fake news' gebruiken om mijn familie en kinderen zo te behandelen."

"Dit is geen voetbal. Dit is niet hoe je je team steunt."

Het is onmogelijk om het niet met haar eens te zijn.

Wat de waarheid ook is achter de vermeende muiterij door de spelers, het is in elk geval duidelijk dat er in San Paolo een hele nare sfeer is ontstaan.

De spijtige affaire vindt z'n oorsprong in de al lang bestaande Italiaanse gewoonte om 'in ritiro' te gaan, wat betekent dat spelers de nacht voor een wedstrijd op het trainingscomplex of in het teamhotel moeten slapen, in plaats van dat ze naar huis mogen.

"In Italië hebben we de vreemde gedachte dat we beter voetballen als we met z'n allen op dezelfde plek slapen", zei Damiano Tommasi, chef van de Italiaanse spelersvakbond, tegen journalisten.

"Maar in hetzelfde hotel blijven slapen is iets dat bij het verleden hoort."

Daar denkt -president Aurelio De Laurentiis echter anders over.

Na een 2-1 nederlaag bij op 2 november verplichtte hij de spelers om in ritiro te gaan voor de cruciale thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg in de .

De gastheer werd door de Oostenrijkers in bedwang gehouden (1-1), maar door de remise maakt Napoli nog steeds een goede kans om zich te kwalificeren voor de achtste finales.

Meteen na het laatste fluitsignaal zei aanvoerder Lorenzo Insigne op het veld tegen Sky Sport Italia dat hij optimistisch was over de kansen van i Partenopei om uit deze lastige periode te komen.

De aanvaller vond dat de spelersgroep 'positief had gereageerd' op de nederlaag in Rome. De Laurentiis vond duidelijk van niet.

Toen Insigne terug was in de kleedkamer, was hij zowel geschokt als verontwaardigd toen hij hoorde dat de ritiro in stand zou blijven voor de volgende wedstrijd tegen Genoa, vier dagen later.

Op dat moment zou Insigne, met de vermeende steun van Allan, naar verluidt zijn teamgenoten de instructies hebben gegeven om het bevel te negeren en gewoon naar huis te gaan.

Volgens La Repubblica zou de Italiaan tegen Edoardo De Laurentiis, Napoli's vicepresident en de zoon van Aurelio, hebben gezegd: "We gaan naar huis toe. Zeg dat maar tegen je vader."

De spelers van Napoli verlieten het stadion zonder met de media te praten en, nog opvallender, trainer Carlo Ancelotti kwam nooit opdagen voor zijn verplichte persconferentie na de wedstrijd.

Chaos brak uit en het wemelde rondom San Paolo van de geruchten. Er gingen zelfs verhalen rond dat De Laurentiis overwoog om Ancelotti te ontslaan. Hij had voor aanvang van de wedstrijd immers publiekelijk toegegeven dat hij niet achter de beslissing over de ritiro stond.

Vanuit de club zelf kwam er geen nieuws naar buiten en die stilte was bijna oorverdovend.

Uiteindelijk kwam Napoli met een statement waarin men schreef dat de club 'zijn rechten op economisch vlak en qua imago en disciplinair niveau op elk rechtsgebied zou beschermen'. Kortom, de spelers konden een boete verwachten voor hun vermeende muiterij.

Vervolgens deed zowel de club als De Laurentiis z'n uiterste best om te suggereren dat de ritiro eerder een constructieve maatregel was geweest in plaats van een sanctie.

Wat de waarheid ook is, de fans hebben de kant van hun club gekozen.

Tijdens een training waarbij alleen seizoenkaarthouders aanwezig mochten zijn werden de spelers afgeschilderd als 'geldwolven' en erger, terwijl sommige ultra's zelfs zongen: "Als jullie niet winnen, maken we jullie kapot."

Napoli scoorde niet tegen Genoa (0-0) en ook de eerste wedstrijd na de interlandperiode, op bezoek bij , eindigde in een remise (1-1). Tijdens de interlandonderbreking werd Allan's huis dus aangevallen en Piotr Zielinski's auto vernield.

Een aantal kranten schreef dat sommige spelers zelfs bodyguards hebben ingehuurd om hun gezin te beschermen voor de woedende fans.

Het gekke is dat de ploeg waarschijnlijk alleen maar in een nog slechtere gemoedstoestand verkeert in aanloop naar de Champions League-clash met .

Napoli's focus zou moeten liggen bij het feit dat winst op Anfield overwintering in het miljoenenbal oplevert.

In plaats daarvan gaan er geruchten dat de nummer zeven van de deze week de bevestiging krijgt van torenhoge boetes voor de spelers.

La Gazzetta dello Sport schreef dinsdag dat Insigne en Allan de helft van hun maandsalaris moeten inleveren, voor de rest van de selectie ligt dat percentage op 25 procent.

Er wordt ook beweerd dat Ancelotti zijn spullen moet pakken, omdat hij in de ogen van De Laurentiis de controle over de spelersgroep is verloren.

Op zijn persconferentie op Anfield stond de ervaren coach dinsdag voor het eerst in een paar weken de pers weer te woord. Volgens Ancelotti geloven de spelers nog steeds dat een positief resultaat in Engeland voor een ommekeer in het seizoen kan zorgen.

Lees beneden verder

De angst is echter dat verdere represailles zullen volgen als de resultaten van Napoli niet snel verbeteren.

Tegen deze opmerkelijke achtergrond van bitterheid en onzekerheid moeten Ancelotti en zijn spelers misschien wel de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen spelen, tegen de beste ploeg van Europa.

Dit is inderdaad geen voetbal. Of tenminste, dat zou het niet moeten zijn.