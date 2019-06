Dit is geen Barcelona, Leo! Super Suarez troeft Messi af op Copa América

Slechts enkele weken na een knieoperatie speelt de trotse Uruguayaan een sleutelrol op weg naar de kwartfinale van zijn land.

Hij is de ster van die, terwijl hij zich niks probeert aan te trekken van allerlei pijntjes en ouderdom, zijn natie de weg blijft leiden. Met zijn goals en zijn uitstekende spel is de aanvaller een inspiratie, zelfs al gaat zijn enthousiasme soms wat te ver.



Bovenstaande beschrijving gaat niet over Lionel Messi. Nee, het is Luis Suarez - in Barcelona zo vaak in de schaduw van zijn Argentijnse clubgenoot - die opnieuw in het middelpunt van de belangstelling staat om Uruguay voor de zestiende keer de Copa América te laten winnen.



Voordat het toernooi begon was het vooral de vraag of Suarez zich überhaupt wel bij de nationale selectie in Brazilië zou voegen. Fysiek versleten en mentaal verwoest na het rampzalige seizoensslot kwam de spits immers sinds de desastreuze 4-0 nederlaag bij niet meer in actie.



Kort nadat de laatste bal was getrapt op een memorabele avond op Anfield, beëindigde een knieoperatie Suarez' seizoen. De kans leek klein dat hij op tijd fit zou worden voor de Copa América.



Maar er is een goede reden waarom Luis Suarez een volksheld is in de straten van Montevideo, Salto en de rest van Uruguay. De routinier redde het niet alleen op tijd voor de Copa, maar het lijkt ook nog alsof hij nooit is weggeweest.



In de eerste twee groepsduels was Suarez meteen trefzeker. Hij maakte de derde Uruguayaanse goal in de zege op Ecuador (4-0) met een instinctieve actie bij de tweede paal en vanuit een penalty zorgde hij voor de gelijkmaker tegen Japan.



Hoewel hij maandag niet scoorde in het duel met Chili, toen beide teams al geplaatst waren voor de kwartfinales, hield Suarez zijn team toch op de been en stopte hij niet met rennen. De oud-Ajacied heeft dit toernooi nog geen minuut gemist.



Als er enige kritiek op hem kan worden geuit, is het dat hij zijn competitieve geest wellicht wat tot bedaren moet brengen. Suarez was zó wanhopig om het verschil te maken tegen Chili dat hij appelleerde voor een handsbal van doelman Gabriel Arias. Het leverde één van de meest hilarische momenten van dit toernooi op.

Ese momento en el que Luis Suárez pide mano del portero de Chile 🇨🇱 dentro del área 🙊 😅 #CopaAmérica pic.twitter.com/g5Hsc8COxH — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de junio de 2019

"Hij geeft alles voor het voetbal in dit land", zei bondscoach Óscar Tabárez nadat Suarez inviel in een oefenduel met Panama, in de voorbereiding op de Copa América. "Het leek vandaag wel alsof hij al zeven of acht wedstrijden heeft gespeeld."



In Brazilië heeft hij voorlopig evenveel goals gemaakt als aanvalspartner Edinson Cavani. De twee terroriseren al meer dan een decennium defensies van tegenstanders. In februari 2008 speelden ze voor het eerst samen en zowel Suarez als Cavani vond toen het net.



Hun partnerschap in de Uruguayaanse voorhoede is er één van gelijkheid. Precies het soort band dat Suarez' aanvoerder in Camp Nou maar wat graag zou hebben aan de andere kant van de Rio de la Plata.

Want terwijl Messi zijn grote vriend afgelopen jaar in het Blaugrana overtrof, met 51 goals tegenover 25 van Suarez, zijn de rollen in Brazilië omgedraaid. Suarez en Cavani doen het uitstekend in een goed geordende en solide ploeg van Uruguay, onder leiding van de deskundige Tabárez. Na een ongeslagen poulefase, waarin het elftal bovenaan groep C eindigde, is Uruguay favoriet voor de kwartfinale van zaterdag tegen Peru.



De eerste drie duels van Argentinië waren juist teleurstellend, inclusief het spel van Messi zelf. De vedette heeft het moeilijk om zich te laten gelden in een ploeg die op het laatste moment is samengesteld. Zijn enige wapenfeit op de Copa tot nu toe was de rake strafschop waarmee Messi een gelijkspel uit het vuur sleepte tegen Paraguay (1-1).



Ook tegen Qatar viel de wereldster niet echt op en in de gewonnen kwartfinale tegen Venezuela (0-2) kwam Messi alweer niet tot scoren. "Dit is niet mijn beste Copa América, het is niet wat ik ervan had verwacht", gaf hij na afloop toe.



Zelfs tijdens zo'n groot toernooi is de 32-jarige Suarez zijn clubvriend niet vergeten. Messi hoort in eigen land opnieuw beschuldigingen dat hij te veel invloed zou hebben op de opstelling en Suarez vindt daar wat van.



"Hij zegt geen woord", zei de Uruguayaan stellig tegen FOX Sports.



"Niet over een coach, een speler, helemaal niks. En ik denk dat dat in het Argentijnse team hetzelfde is. Er waren coaches die hem iets vroegen en dan zei hij: 'nee, vraag me niets, neem zelf de beslissing'."

"We praten veel over zulke zaken en natuurlijk doet dat hem pijn... Hij wil met trots laten zien dat hij in de nationale ploeg kan blijven spelen en hij wil niet opgeven. Hij zal doorgaan totdat hij iets wint."



Dat kan wel zijn, maar op basis van wat we tot nu toe hebben gezien op de Copa is het waarschijnlijker dat niet Messi, maar Suarez terugkeert in Barcelona met een winnaarsmedaille om de nek. Die grommende, vervelende bal van energie wanneer hij op het veld loopt verandert in een rustige, zacht sprekende man als het laatste fluitsignaal heeft geklonken.



Door Suarez' natuurlijke nederigheid heeft hij er nooit een probleem mee gehad om op clubniveau in dienst van Messi te spelen. Zijn passie en woede zijn karaktereigenschappen die hem naar de absolute wereldtop hebben gebracht. En misschien leveren ze hem wel een tweede gouden Copa-medaille op als volgende week zondag de finale wordt gespeeld in het Maracanã.