Justin Bijlow kan met Oranje naar het EK, zo stelt onder anderen Dick Advocaat tegenover het Algemeen Dagblad.

De doelman heeft een basisplek bij afgedwongen, terwijl bij het de topkeepers niet voor het oprapen liggen. "Justin Bijlow staat in de toekomst bij Oranje onder de lat", verzekert de trainer van Feyenoord in gesprek met de krant.

Advocaat wilde deze winter een nieuwe middenvelder en stond open voor een vertrek van Kenneth Vermeer, die uiteindelijk naar Los Angeles FC verkaste. Feyenoord zou bij een transfer van Vermeer een half miljoen euro aan salaris besparen en Advocaat vond Bijlow niet minder dan de ervaren doelman.

"Een prima keeper, dat zag je meteen", stelt Advocaat over Bijlow. "Erg aanwezig, volop aan het coachen en hij is pas 22 jaar", weet de 72-jarige oefenmeester.

Edwin Zoetebier, tussen 2001 en 2004 keeper van Feyenoord, ziet dat Bijlow veel ballen tegenhoudt. "Justin is rustig, lichtvoetig, heeft katachtige reflexen en hij durft van zijn lijn te komen. En hij pakt ballen klem. Deze keuze pakt goed uit. En dit besluit van Advocaat is ook heel lekker voor Ronald Koeman, die vier maanden kan zien hoe goed de keeper van Feyenoord werkelijk is."

"Als je bij een topclub een foutje maakt, komt de druk er vol op te staan. Maar deze jongen lijkt mij mentaal sterk", vervolgt de oud-doelman. "Er is veel kritiek op het niveau van de keepers in Nederland. Vaak terecht. Maar dit kan er eentje zijn, hoor."

"Of het EK 2020 al een optie voor hem is? Waarom niet? Alles hangt af van hoe snel hij zich blijft ontwikkelen. Maar het begin is er."

Willem van Hanegem is ook positief gestemd over Bijlow. De Kromme geeft aan dat de jonge doelman wel op het EK actief kan zijn als hij goed blijft presteren. Van Hanegem is namelijk niet erg onder de indruk van de andere doelmannen bij Oranje.

"Het EK voor Bijlow? Waarom niet? Is hij minder dan de categorie Jeroen Zoet, Marco Bizot en eerder Sergio Padt? Lijkt mij niet, hè", besluit de oud-voetballer.