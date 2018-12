"Dit Ajax is een van de beste teams die ik heb gezien"

Agil Etemadi speelde zondag zijn tweede wedstrijd in de Eredivisie en kreeg acht doelpunten om de oren (8-0) tegen Ajax, wat veel indruk op hem maakt.

"Hoe dit Ajax staat te ballen, is niet normaal", zo wordt de 31-jarige doelman van De Graafschap geciteerd door De Telegraaf. De geboren Iraniër noemt de nummer twee van de Eredivisie 'een geweldig team': "In Nederland moeten we trots zijn dat er zo’n ploeg bij zit. Ik ga al een tijdje mee in het Nederlandse voetbal en dit is een van de beste teams die ik heb gezien."



"De kwaliteiten van de Ajax-spelers zijn abnormaal. Dit is wereldklasse", besluit Etemadi, die onder de lat stond omdat Hidde Jurjus geblesseerd was. Trainer Henk de Jong kan verder nog beschikken over Jordy Rondeel en Nick van den Dam.



"Het enige positieve is dat het geen dubbele cijfers zijn geworden", zegt aanvaller Daryl van Mieghem in De Gelderlander. "We wisten vooraf dat we niet gingen winnen, maar verliezen met zulke cijfers is verschrikkelijk", voegde centrumverdediger Sven Nieuwpoort eraan toe. De Graafschap staat met elf punten op de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie.