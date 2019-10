"Dit Ajax beter is dan het Ajax waarmee wij vier keer kampioen werden"

Siem de Jong bleef afgelopen zomer 'gewoon' bij Ajax, ondanks dat hij niet in de plannen van trainer Erik ten Hag voorkomt.

De dertigjarige aanvallende middenvelder legt in gesprek met het Algemeen Dagblad uit dat het voor hem geen zin had om 'niet wedstrijdfit' aan te sluiten bij een nieuwe club. De begeleidende staf heeft voor De Jong een plan uitgetekend om hem weer fit te kunnen krijgen.

"Dat het moeilijk zou worden om speelminuten te maken, daar draaide de trainer niet omheen. Hij zei: train om basisspeler te worden, je weet nooit hoe het loopt, maar houd nergens rekening mee. Zo was het ook. Ik had nog een flinke weg te gaan", geeft De Jong te kennen.

De aanvallende middenvelder, die een huurperiode bij het Australische Sydney FC achter de rug heeft, kwam tot dusver reeds drie keer als invaller in het veld bij . "Veel spelers zijn gebleven en het niveau is echt hoog. Het spel van Ajax is flink veranderd ten opzichte van mijn eerste periode."

Lees beneden verder

"Dit Ajax beter is dan het Ajax waarmee wij vier keer kampioen werden. Die titels waren vooral een collectieve prestatie. Individueel is er nu meer kwaliteit", benadrukt de aanvallende middenvelder. Hij vindt het naar eigen zeggen vooral knap 'hoe snel er vanuit balbezit kansen gecreëerd kunnen worden' en roemt de 'creatieve jongens'. "Ook tijdens trainingen ligt het niveau hoog. De trainingen zijn uitdagend en gevarieerd. Hoewel ik natuurlijk wil spelen, haal ik daar dagelijks mijn voldoening uit."

De Jong zegt dat hij eerst écht fit wil worden en dat hij daarvoor veel trainingsarbeid levert. Als de A-selectie een rustige training voor de boeg heeft, zegt hij aan te sluiten bij de beloften. "Ik werk aan mezelf. Tegelijkertijd maakt de trainer weer gebruik van me. Dat doet hij niet zomaar, elke speler moet zijn eigen speeltijd afdwingen", aldus De Jong, die bij Ajax in het bezit is van een aflopend contract.

Hij geeft aan ooit nog in de Verenigde Staten te willen spelen. "Maar ik reken mezelf niet rijk, want in het voetbal valt helemaal niets te plannen. Mijn carrière is daar wel het beste voorbeeld van."